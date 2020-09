"Dobrostan zwierząt” to program adresowany do tych rolników, którzy w zamian za rekompensatę zadbają o lepsze odżywianie, samopoczucie i zdrowie zwierząt hodowanych w ich gospodarstwie.

Wsparcie można otrzymać poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu. Skorzystanie z pomocy wymaga również zobowiązania się do utrzymania podwyższonych standardów hodowlanych przez okres jednego roku.

Zobowiązanie może być odnawiane w kolejnych latach.

Pierwszy nabór wniosków, który odbył się w terminie składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, czyli od 15 marca do 15 czerwca 2020 r., cieszył się dużym zainteresowaniem rolników. W złożonych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokumentach zadeklarowali oni, że w podwyższonym standardzie będą utrzymywać łącznie blisko 3 mln świń i krów.

Rolnicy ubiegają się łącznie o ponad 220 mln zł. ARiMR planuje, że ruszy z wypłatą płatności dobrostanowych 1 grudnia 2020 r.

Roczne stawki pomocy wynoszą: 301 zł na lochę (za zwiększenie powierzchni w budynkach), 24 zł na tucznika (za zwiększenie powierzchni w budynkach), 185 zł na krowę mleczną (za wypas w sezonie pastwiskowym), 595 zł na krowę mleczną (za zwiększenie powierzchni w budynkach), 329 zł na krowę mamkę (za dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym) - poinformowała Agencja.