Zgodnie z danymi za 2021 r. produkcja gęsi w Polsce skoncentrowana jest przede wszystkim w województwie kujawsko–pomorskim, podlaskim, łódzkim i wielkopolskim. Łączny udział tych czterech regionów w krajowym pogłowiu gęsi wynosił blisko 60 proc. Pogłowie gęsi w ostatnich latach (od 2016 r.) waha się w przedziale 900 tys. do 1 mln sztuk.

Reklama

W ub.r. na poziom produkcji wpłynęła ptasia grypa, w wyniku której zlikwidowano ok. 200 tys. gęsi, czyli jedną piątą pogłowia.

Reklama

"W Polsce najbardziej popularnym gatunkiem jest rodzima rasa - Gęś Biała Kołudzka, która charakteryzuje się bardzo dobrymi cechami reprodukcyjnymi, wysoką zawartością mięsa w tuszce oraz dobrą jakością pierza" – podkreślił wiceszef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dodał, że prace nad tą rasą trwają od lat 50-tych i prowadzone są w Instytucie Zootechniki, w zakładzie doświadczalnym w Kołudzie Wielkiej (woj. kujawsko-pomorskie). Gęsi Białe Kołudzkie stanowią około 95 proc. wszystkich gęsi utrzymywanych w Polsce.

Walory smakowe polskiej gęsiny cenią zagraniczni odbiorcy, zwłaszcza Niemcy, gdzie są uważane za rarytas. W ubiegłym roku na rynek niemiecki sprzedano ponad 12 tys. ton polskiej gęsiny o wartości 63 mln euro, co stanowiło 74 proc. wolumenu i 86 proc. przychodów eksportu tego asortymentu. Ogółem zaś wywóz gęsiny w ostatnich dwóch latach kształtował się od 16 tys. ton do 21 tys. ton (w wadze produktu). Najwięcej tego mięsa eksportujemy do krajów Unii Europejskiej.

"Wysoką jakość produkowanego w Polsce mięsa gęsiego doceniają również konsumenci pozaeuropejscy. Drugim, co do wielkości, rynkiem zbytu dla polskiej gęsiny jest Hongkong, do którego w ub.r. trafiło 1,4 tys. ton tego asortymentu" – zaznaczył Wroński.

Podkreślił, że gęsina, w porównaniu z innymi gatunkami mięsa, charakteryzuje się korzystnymi proporcjami kwasów tłuszczowych. Mięso gęsi zawiera dużo białka, jest źródłem witamin z grupy B, witaminy A i E oraz wielu składników mineralnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu człowieka.

"Gęś to nie tylko mięso, ale także szereg produktów spożywczych wyrabianych na bazie mięsa, takich jak kiełbasy, tatar, smalec czy też zyskujące na popularności wyroby typu metka z gęsi czy produkty wyrabiane z fileta gęsiego – półgęski" - wyliczał zastępca dyrektora generalnego KOWR.

Mimo swoich zalet, w Polsce gęsiny konsumuje się dość mało. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zjada znacznie mniej gęsiny w porównaniu z mięsem kurzym, indyczym czy kaczym. Dlatego od wielu lat prowadzona jest popularyzacja spożycia gęsiny. Takie działania prowadzone są m.in. przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy organizacje branżowe.

Dzięki akcjom promującym gęsinę przez resort rolnictwa wiele potraw z tego gatunku drobiu znalazło się na „Liście produktów tradycyjnych”. Obecnie jest na niej 21 produktów i potraw mięsnych z gęsi.

Spożycie gęsiny promowane jest także pod hasłem - "najlepsza gęsina na Świętego Marcina" (11 listopada). "Dlaczego gęsi najlepsze są na jesieni? Bo wówczas kończy się tucz tych ptaków, osiągają one wagę 6-7 kg i są najsmaczniejsze" - wyjaśnił Wroński.

"Aby zwiększyć spożycie gęsiny, co będzie stymulowało rozwój krajowej produkcji, konieczne jest odpowiednie oznakowanie produktów przez producentów, a także dalsza promocja wyrobów z gęsi w kraju i zagranicą (m.in. poprzez kampanię #Kupuj świadomie, informację na etykiecie PRODUKT POLSKI)" - tłumaczył Wroński. Pozwoli to na podejmowanie odpowiedzialnych decyzji zakupowych przez konsumentów - dodał.

Według wiceszefa KOWR nowe trendy w żywieniu sprawiają, że konsumenci stają się bardziej wymagający, poszukują żywności wysokiej jakości, bezpiecznej, o sprawdzonym pochodzeniu i dokonują zakupów z większą świadomością. Coraz większego znaczenia nabiera informacja o miejscu pochodzenia produktu, a więc oznaczenie PRODUKT POLSKI jest ważne dla wielu kupujących. Wszystkie te kryteria spełnia polska gęsina - podkreślił Wroński.