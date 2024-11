Protest rolników w Medyce

Rolnicy z podkarpackiej organizacji Oszukana Wieś od soboty blokują przejście graniczne w Medyce. Do Polski nie wpuszczają tirów jadących z Ukrainy. Przepuszczają tylko te wyjeżdżające z Polski, ale tylko po jednym na godzinę. Rolnicy protestują, bo nie spełniono ich postulatu umorzenia czwartej raty podatku rolnego za ten rok.Sprzeciwiają się też umowie o wolnym handlu pomiędzy UE a Mercosur (organizacją założoną przez Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj).

Stanowisko Polski ws. umowy UE z krajami Mercosur

Siekierski przybył w niedzielę w południe na rozmowy z protestującymi rolnikami. Podkreślił, że resort rolnictwa jest przeciwny podpisaniu umowy handlowej między UE a krajami Mercosur. "Przypomnę, że jako pierwsi wyraziliśmy sprzeciw wobec takich warunków umowy, wcześniej nim to zrobiły związki, izby rolnicze i chyba jedni z pierwszych w Europie" - wskazał.

Dodał, że w piątek w Warszawie rozmawiał na ten temat z minister rolnictwa Francji Annie Genevard. "Wspólnie ustaliśmy pewne działania na szczeblu europejskim, by osiągnąć cel zablokowania tej umowy" - zaznaczył szef MRiRW.

Poinformował, że jego resort razem z ministerstwem rozwoju przygotowuje na wtorkowe posiedzenie rządu wspólne, negatywne stanowisko do umowy UE-Mercosur.

Porozumienie ws. umowy przedstawiciele Unii Europejskiej i państw Mercosur osiągnęli już w czerwcu 2019 roku. Do tej pory jednak nie doszło do jej podpisania. Umowa ma mieć charakter kompleksowy i zawierać zobowiązania w zakresie m.in. liberalizacji ceł w handlu wzajemnym towarami, współpracy w sprawach weterynaryjnych i fitosanitarnych, ochrony oznaczeń geograficznych, liberalizacji handlu usługami, liberalizacji dostępu do rynku zamówień publicznych. Ważnym, a jednocześnie kontrowersyjnym elementem umowy są kwestie związane z ochroną środowiska i warunkami pracy.

Pytany przez dziennikarzy o drugi postulat protestujących dotyczący podatku rolnego, Siekierski wyjaśnił, że ustalenia z rolnikami zostały zmienione, a wszystkie środki przeznaczone na zwrot czwartej raty dla wszystkich rolników zostały przesunięte na rzecz opłacenia trzeciej i czwartej raty podatku dla tych rolników, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli straty na skutek anomalii pogodowych - przymrozków, gradu czy deszczy nawalnych.

"Zmieniliśmy formułę. Zwracamy trzecią i czwartą ratę wszystkim rolnikom dotkniętym stratami. (...) Sytuacja się zmieniła. Ponieśliśmy dodatkowe wydatki z budżetu na pomoc dla rolników. Myślę, że to w jakiś sposób usprawiedliwia moją decyzję i ustalenia z ministrem finansów. Równowartość tej raty została przesunięta na wsparcie sytuacji kryzysowej" - tłumaczył Siekierski.

Rolnicy chcą blokować przejście graniczne do końca roku

Protestujący rolnicy zapowiadają blokadę przejścia granicznego w Medyce do końca roku. Blokada nie dotyczy samochodów osobowych, autobusów, transportów humanitarnych oraz wojskowych. (PAP)