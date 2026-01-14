Jak wynika z raportu Deloitte „Zwrot z inwestycji w AI: Polska perspektywa”, w Europie 22 proc. firm generuje dzięki AI ponad jedną czwartą przychodów (26 proc.), podczas gdy w Polsce dotyczy to 5 proc. przedsiębiorstw. Mimo to 55 proc. polskich firm przeznacza powyżej 10 proc. budżetu technologicznego na sztuczną inteligencję - podano.

Jednocześnie 20 proc. przedstawicieli firm zadeklarowało obniżenie kosztów dzięki zastosowaniu AI.

AI - narzędzie wspierania celów strategicznych

Autorzy raportu wskazali, że sztuczna inteligencja coraz częściej traktowana jest jako narzędzie wspierające realizację celów strategicznych i wymagające nadzoru ze strony najwyższej kadry zarządzającej. Pokazują to dane - 23 proc. projektów AI w Polsce inicjowanych jest przez zarządy, a w 90 proc. firm odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na menedżerach poziomu C-level.

Zgodnie z publikacją polskie firmy w pierwszej kolejności sięgają po sztuczną inteligencję w obszarach, w których efekty można najszybciej i najłatwiej zmierzyć – przede wszystkim w celu poprawy efektywności operacyjnej. Na kolejnych miejscach znalazły się: automatyzacja procesów, zwiększenie produktywności zespołów oraz wsparcie analizy danych.

Co drugi pracownik w Polsce używa AI na co dzień

Polski rynek AI charakteryzuje się wysokim przygotowaniem zespołów do korzystania z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji - wskazali autorzy raportu. Co drugi pracownik (48 proc.) używa AI na co dzień, a w co czwartej organizacji z rozwiązań tych korzysta ponad 60 proc. zespołu. „Wysoki poziom adopcji wspierany jest przez dostęp do szkoleń, który w Polsce jest szerszy niż w wielu krajach europejskich” - podano.

Największe bariery rozwoju AI w Polsce

Zdaniem ekspertów największe bariery ograniczające rozwój AI w Polsce dotyczą fundamentów technologicznych i operacyjnych. Na tle Europy szczególnie widoczny jest niedobór talentów technicznych (37 proc. wobec 29 proc.) oraz ograniczenia infrastrukturalne i jakości danych (37 proc. w Polsce wobec 26 proc. w Europie) - podano. Natomiast 32 proc. polskich firm (wobec 28 proc. w Europie) ma obawy związane z suwerennością danych i lokalizacją modeli.

Raport powstał na podstawie badania, które objęło 15 krajów w Europie i na Bliskim Wschodzie, na grupie 1854 liderów biznesowych i technologicznych. Respondenci pochodzili z: Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Uczestnicy badania pracują w organizacjach o rocznych przychodach powyżej 500 mln dol. i zatrudniających co najmniej 1 tys. pracowników. Pytani odpowiadają jednocześnie za podejmowanie decyzji dotyczących AI w firmach.