Innowacje w medycynie. Sektor medtech i healthtech szybko rośnie

Spółki działające w sektorze medtech i healthtech stanowią już około 14 proc. wszystkich start-upów funkcjonujących w Polsce – informuje wtorkowa „Rzeczpospolita”. To jeden z najszybciej rozwijających się obszarów krajowego ekosystemu innowacji.

Jak podkreśla gazeta, kluczową rolę w rozwoju firm z branży zdrowotnej odgrywają technologie oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Z rozwiązań tego typu korzysta już niemal dwie trzecie innowacyjnych przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony zdrowia.

Nowe technologie poprawią jakość diagnostyki

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że mowa o przedsięwzięciach, które wykraczają poza tradycyjne wsparcie pracy lekarzy i placówek medycznych. Nowe technologie realnie wpływają na poprawę jakości diagnostyki, umożliwiają opracowywanie nowatorskich metod leczenia, wzmacniają działania profilaktyczne, a także usprawniają zarządzanie danymi medycznymi i organizację opieki zdrowotnej.

Sztuczna inteligencja spowszedniała

Jak tłumaczy cytowany przez gazetę Ignacy Studziński, menedżer w The Heart (polska firma health-tech - PAP), technologia ta spowszedniała i nikogo już nie dziwi, że e-maile czy raporty są współtworzone przez modele językowe. – Z drugiej strony w cieniu codziennych ułatwień dokonał się przełom w wykorzystaniu AI do zadań wagi ciężkiej: np. analizy skanów rezonansu magnetycznego czy projektowania nowych leków w biotechnologii – wskazuje.