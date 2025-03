Przedmiotem badanie Brytyjskiego Biura Komisarza ds. Informacji (ICO) będzie sposób, w jaki TikTok, będący własnością chińskiej firmy Bytedance, wykorzystuje dane osobowe użytkowników w wieku od 13 do 17 lat – podje Euronews.

Brytyjski organ kontrolny sprawdzi również, w jaki sposób amerykańskie platformyImgur i Reddit oceniają wiek swoich nieletnich użytkowników w Wielkiej Brytanii.

Euronews podaje, że w sondażu opublikowanym w poniedziałek przez ICO, około 42 procent brytyjskich rodziców zadeklarowało, że ma niewielką lub żadną kontrolę nad informacjami gromadzonymi na platformach internetowych o ich dzieciach.

Dzieci pod szczególną ochroną

„Witamy technologię i innowacje, które firmy takie jak media społecznościowe wnoszą do Wielkiej Brytanii i chcemy, aby rozwijały się w naszej gospodarce. Ale nie może to odbywać się kosztem prywatności dzieci” – Euronews cytuje oświadczenie John Edwards, brytyjskiego komisarza ds. informacji.

„Odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w Internecie spoczywa na firmach oferujących te usługi, a mój urząd niezmiennie zobowiązuje się do pociągnięcia ich do odpowiedzialności” – dodał Edwards, podkreślając obowiązek platform do przestrzegania prawa o ochronie danych.

Euronews przypomina, że zgodnie z prawem angielskim większość usług online musi być zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), które obowiązuje również w krajach Unii Europejskiej, oraz z Kodeksem dziecka. Dlatego dane osobowe użytkowników poniżej 18 roku życia podlegają „szczególnej ochronie”.

Gigantyczne kary

W kwietniu 2023 r. brytyjski ICO nałożył na TikToka karę pieniężną w wysokości 12,7 mln funtów (14,5 mln euro). Pięć miesięcy później, we wrześniu 2023 r., także Irlandzka Komisja Ochrony Danych nałożyła karę na TikToka w wysokości 345 mln euro za naruszenia RODO w zakresie przetwarzania danych dzieci - przypomina Euronews.

Źródło: Euronews