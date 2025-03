Tesla traci europejski rynek

Oznacza to, że problem Tesli nie wynika z osłabienia popytu na samochody elektryczne, ale raczej z rosnącej konkurencji i zmian w postrzeganiu marki.

Spadek rejestracji nowych Tesli w Europie to kontynuacja trendu obserwowanego już w 2024 roku. W ciągu ostatnich czterech kwartałów firma Elona Muska trzykrotnie osiągała gorsze wyniki niż ogólny rynek EV, a jej udział w europejskim rynku pojazdów elektrycznych zmniejszył się z 18,2% w 2023 roku do 16,6% w 2024 roku i zaledwie 6% w styczniu 2025 roku. To znacząca utrata pozycji, szczególnie w obliczu dynamicznego wzrostu sprzedaży aut elektrycznych przez tradycyjnych producentów, takich jak Volkswagen, BMW czy Mercedes-Benz, którzy coraz lepiej dostosowują się do oczekiwań klientów.

Powody słabości Tesli w Europie

Jednym z powodów słabnącej pozycji Tesli jest brak nowych modeli, które mogłyby przyciągnąć klientów. Firma od lat bazuje na tych samych konstrukcjach, podczas gdy konkurencja intensywnie rozwija ofertę i wprowadza na rynek innowacyjne rozwiązania – pisze Statista. Jednak innym kluczowym czynnikiem może być wizerunek samego Elona Muska. Jego kontrowersyjna rola w administracji Donalda Trumpa i coraz bardziej polaryzujące wypowiedzi sprawiły, że wielu potencjalnych klientów dystansuje się od marki. Protesty przed salonami Tesli, rezygnacja z zakupu jej aut czy nawet sprzedaż posiadanych pojazdów wskazują na to, że wizerunek firmy przestaje być zgodny z oczekiwaniami europejskich konsumentów.

Choć Tesla pozostaje znaczącym graczem na rynku pojazdów elektrycznych, jej przyszłość w Europie staje się coraz bardziej niepewna. Jeśli firma nie znajdzie sposobu na odbudowę zaufania klientów i dostosowanie oferty do zmieniających się realiów, jej dominacja w segmencie EV może przejść do historii.