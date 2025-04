Amazon poinformowała w oświadczeniu, że misja „Kuiper Atlas 1” zostanie wystrzelona 9 kwietnia ze stacji kosmicznej Cape Canaveral na Florydzie – podał Reuters.

Umowę dotyczącą umieszczenia na niskiej orbicie 3000 satelitów komunikacyjnych Amazon podpisał w 2022 roku. Całą operacją zajmuje się United Launch Alliance, spółka joint venture Boeinga i Lockheed Martin. Tak liczna konstelacja ma zapewniać szybki Internet na całym świecie i pozwoli na rywalizacje Amazona z siecią Starlink firmy SpaceX. Pierwsze 27 satelitów wyniesie na orbitę rakieta Atlas 5.

Jak zapewnia w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters Rajeev Badyal, wiceprezes Amazon Kuiper, przed wystrzeleniem pierwszej misji, firma przeprowadziła obszerne testy na ziemi. Jednak, jak twierdzi Badyal, nie wszystko można sprawdzić w tych warunkach. Dodał też, że bez względu na to, jak potoczy się misja, to jest dopiero początek, a firma ma wszystko, czego potrzeba, aby wyciągnąć wnioski i dostosować się do kolejnych startów w nadchodzących latach.

Projekt Kuiper

Projekt Kuiper Amazon ogłosił w 2019 r. Firma planowała zainwestować w rozwój sieci satelitarnej 10 miliardów dolarów. W roku ogłoszenia projektu Amazon zatrudnił zespół inżynierów, zwolnionych rok wcześniej przez Elona Muska, którzy kierowali projektem Starlink.

Amazon uważa, że w niedalekiej przyszłości może udanie konkurować z systemem Starlink. Jako atuty, które dają przewagę nad SpaceX w przyciąganiu klientów, firma wymienia swoją dominującą pozycję na rynku usług sieciowych. Ponadto, jak twierdzi Amazon, firma ma doświadczenie w masowej produkcji terminali konsumenckich i niewielkich anten.

Reuters przypomina, że W 2022 r. firma zarezerwował 83 starty rakiet od ULA, francuskiej Arianespace i Blue Origin, kosmicznej firmy Jeffa Bezosa. Dotychczas wystrzelone zostały dwa prototypowe satelity w 2023 r. Testy wypadły pozytywnie.

