To wyjątkowa okazja, by zdobyć praktyczne doświadczenie, rozwinąć kompetencje przyszłości i nawiązać międzynarodowe kontakty w branży ICT. To także szansa na wzmocnienie umiejętności pracy w grupie, współpracę z wybitnymi ekspertami i wzięcie udziału w konkursie Tech4Good.

Seeds for the Future to globalny program edukacyjny Huawei, który od 2008 roku wspiera rozwój młodych talentów w obszarze nowoczesnych technologii. Dotychczas w inicjatywie wzięło udział ponad 18 000 uczestników ze 142 krajów, przy współpracy z ponad 500 uczelniami i organizacjami edukacyjnymi na całym świecie. W Polsce projekt doczekał się już 11 edycji, zyskując uznanie środowisk akademickich i biznesowych.

Podczas intensywnych warsztatów w Chinach uczestnicy będą mieli szansę pracować z ekspertami Huawei nad najbardziej innowacyjnymi tematami, takimi jak sztuczna inteligencja, 5G, chmura obliczeniowa, zielona energia czy cyfrowa transformacja sektora energetycznego. Studenci podczas kursów z zakresu wiodących trendów technologicznych nie tylko zgłębiają teorię, ale także współpracują w międzynarodowych zespołach nad realnymi projektami – od prototypowania po prezentacje przed potencjalnymi inwestorami.

Tech4Good: technologie z myślą o lepszej przyszłości

Sercem programu jest konkurs Tech4Good, który od 2021 roku inspiruje młodych ludzi do tworzenia technologii realnie zmieniających świat. Przedstawiciele z całego globu łączą siły, by znaleźć odpowiedź na jedno z najważniejszych pytań współczesności: jak technologia może służyć ludziom i naszej planecie?

Polskie zespoły od lat wyróżniają się kreatywnością i innowacyjnością w tym zakresie. W lipcu 2024 roku dziesięcioro studentów z Polski wzięło udział w europejskiej edycji programu w Rzymie. Ich projekty – Sie-ma (aplikacja wspierająca zdrowie psychiczne) oraz Beelivers (system ochrony pszczół) znalazły się w gronie najlepszych w Europie. Kilka miesięcy wcześniej polski zespół Carely dotarł do globalnego finału z narzędziem wspierającym komunikację osób z chorobą Alzheimera z ich opiekunami.

Seeds for the Future to coś więcej niż program edukacyjny – to globalna platforma, która umożliwia młodym talentom realizację innowacyjnych pomysłów, rozwija umiejętności przywódcze i otwiera drzwi do międzynarodowej kariery. Z dumą i radością obserwujemy, jak Seeds for the Future gromadzi coraz więcej polskich studentów, otwierając ich na międzynarodowe doświadczenia. Chcemy, aby każdy miał szansę współtworzyć przyszłość technologii, niezależnie od okoliczności i miejsca, z którego startuje. Dzięki programowi najambitniejsze i najbardziej obiecujące młode umysły z Polski zdobywają uznanie, realizują swoje projekty i budują międzynarodowe relacje, które procentują w ich przyszłych karierach – mówi Ryszard Hordyński, Dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei Polska.

Jak aplikować?

Do udziału w Seeds for the Future 2025 mogą zgłaszać się studenci i studentki ze wszystkich polskich uczelni, którzy wyróżniają się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego, wysoką średnią ocen oraz silną motywacją do rozwoju w obszarze nowych technologii. W procesie rekrutacji liczy się przede wszystkim uzasadnienie kandydata do udziału w programie.

Zgłoszenie obejmuje przygotowanie CV z aktualnym wykazem ocen oraz listu motywacyjnego lub krótkiego nagrania wideo. Proces selekcji prowadzony jest we współpracy z uczelniami i partnerami edukacyjnymi. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, a rekrutacja potrwa do 31 lipca.

Dołącz do ludzi zorientowanych na przyszłość!

Seeds for the Future to nie tylko intensywny kurs technologiczny, ale także przepustka do świata innowacji, międzynarodowych kontaktów, zdobywania praktycznych kompetencji i realizacji własnych innowacyjnych pomysłów. Jeśli marzysz o pracy w branży ICT, chcesz mieć realny wpływ na przyszłość technologii i poznać ludzi, którzy myślą tak jak Ty – to program idealny dla Ciebie.

Szczegóły oraz formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie: seedsforthefuture.pl.