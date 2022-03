Reklama

Reklama

Skonsolidowane przychody na poziomie 7 302 mln zł w 2021 r. wobec 7 160 mln zł rok wcześniej (wzrost o 2% r/r). Przychody z usług mobilnych wyniosły 7 156 mln zł w 2021 r. wobec 7 053 mln zł rok wcześniej. Przychody z usług stacjonarnych wzrosły w ub.r. do 146 mln zł z 107 mln zł rok wcześniej. Ponadto operator odnotował wzrost o 6,4% r/r przychodów z usług.

Play zanotował powiększenie bazy aktywnych klientów o 323 tysiące, wzrost o 3% r/r, z czego 69% stanowili aktywni mobilni klienci kontraktowi. Całkowita baza raportowanych klientów mobilnych (z wyłączeniem kart M2M) osiągnęła 15,7 mln (+3% r/r). Całkowita baza aktywnych klientów osiągnęła 12,4 mln (+3% r/r). Liczba aktywnych klientów mobilnych osiągnęła 12,1 mln (+3% r/r). Wzrost o 112% r/r liczby klientów usług dla domu (Play Now TV i internetu stacjonarnego) do 267 tys. (ponad dwukrotny wzrost w stosunku do końca 2020 r.), wymieniono w komunikacie.

Średnie ARPU klientów usług mobilnych wyniosło w IV kw. br. 28,1 zł wobec 27,8 zł rok wcześniej.

Capex w minionym roku sięgnął 846 mln zł wobec 806 mln zł zysku rok wcześniej. Play miał 9 767 stacji bazowych na koniec roku, w tym 967 nowych stacji (+11% r/r).

OCF (EBITDAaL minus CAPEX) w 2021 r. wyniósł 2 287 mln zł wobec 1 578 mln zł zysku rok wcześniej.

"Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć w pierwszym roku po dołączeniu do Grupy iliad. Skutecznie realizujemy naszą strategię, przekraczając wszystkie założone cele biznesowe i finansowe. W ubiegłym roku rozpoczęliśmy proces nabycia UPC Polska, co pozwoli nam na stworzenie zupełnie nowej jakości, dzięki połączeniu najlepszych usług mobilnych, stacjonarnych i telewizyjnych na polskim rynku telekomunikacyjnym" - powiedział prezes P4 Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce.

(ISBnews)