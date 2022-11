Reklama

"Wzrost liczby raportowanych klientów mobilnych o 8,4% r/r do 16,8 mln to efekt najkorzystniejszych na rynku ofert wynikających z synergii płynącej z połączenia sił z UPC Polska. To przełożyło się na wzrost całkowitych przychodów o 32% w porównaniu do ubiegłego roku do kwoty 2,4 mld zł. W trzecim kwartale grupa kontynuuje dynamiczny rozwój swojej najnowocześniejszej infrastruktury telekomunikacyjnej, inwestując zarówno w wysokiej jakości sieć mobilną, jak i stacjonarną w celu zwiększania dostępności usług cyfrowych z korzyścią dla klientów, społeczeństwa i polskiej gospodarki" - czytamy w komunikacie.

Przychody z usług mobilnych wzrosły o 6,1% r/r, osiągając 1,1 mld zł w III kw. 2022 r.

Liczba raportowanych klientów mobilnych (bez M2M) wzrosła o 8,4% r/r do 16,8 mln, zaś liczba aktywnych klientów mobilnych wzrosła o 5,6% r/r do 12,8 mln.

"Liczba abonentów usług stacjonarnych i usług dla domu wzrosła do prawie 2 mln, co jest efektem dalszego rozwoju usługi telewizyjnej Play Now TV oraz dostępu do internetu stacjonarnego Play i usług UPC" - czytamy dalej.

Spółka wskazała też na "dalsze dynamiczne inwestycje" w rozbudowę sieci telekomunikacyjnej i rozwój dostępności usług w celu zapewnienia wolności wyboru oraz najwyższej jakości dla klientów w całej Polsce. Na koniec III kw. 2022 r. miała 10 255 stacji, w ciągu kwartału uruchomiła ich 224.

"Usługi telekomunikacyjne pozostają podstawą codziennego życia, dlatego z myślą o naszych klientach w całej Polsce stale inwestujemy, aby dostarczać nieprzerwany dostęp do najwyższej jakości sieci mobilnej i stacjonarnej. To, wraz z pozycją drugiego największego płatnika podatku CIT w Polsce wśród firm indywidualnych, wskazuje, jak istotny jest wkład Grupy Play z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i bezpieczeństwa państwa. Ciągłe innowacje pozwalają nam również na optymalizację zużycia energii przy zachowaniu najwyższej jakości świadczonych usług" - skomentował prezes Grupy Play Jean Marc Harion, cytowany w komunikacie.

Play podał, że jest drugim największym płatnikiem podatku CIT wśród indywidualnych firm w Polsce z kwotą 1,4 mld zł wpłaconą do budżetu państwa za rok 2021.

Play jest czołowym operatorem telefonii komórkowej w Polsce z 16,8 mln klientów.

(ISBnews)