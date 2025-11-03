Jak mówi Marcin Graczyk, PAIH Forum Biznesu będzie dobrą okazją do tego, aby porozmawiać o dowolnym rynku i szansach na rozwój sprzedaży produktów oraz usług. Przewidziano spotkania z ekspertami z całego świata, będzie też można wysłuchać paneli dyskusyjnych. W wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele regionalnych biur handlowych PAIH z kraju.

Polskie firmy mogą zwiększać eksport

W szczególny sposób wydarzenie kierowane jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy myślą o ekspansji zagranicznej. Marcin Graczyk nie ma wątpliwości co do potencjału polskich firm w zakresie rozwoju na różnych rynkach – co już się dzieje.

– Polskie firmy coraz częściej zauważają, że ich rozwój w kraju powoli się kończy, rynek staje się dla nich zbyt mały – zauważa. – W pierwszej kolejności polskie firmy myślą o rynkach europejskich i to jest jak najbardziej naturalne, ale coraz częściej chcą wyjść na rynki afrykańskie, azjatyckie czy do Stanów Zjednoczonych. Takich firm jest coraz więcej i osiągają coraz większe sukcesy – podkreśla.

Co jest atutem polskich przedsiębiorców? Kto ma szansę na sukces i na których rynkach? Na jakie bezpłatne wsparcie ze strony Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.

Szczegółowe informacje na temat PAIH Forum Biznesu można znaleźć na paihforumbiznesu.gov.pl. Jest ono bezpłatne po uprzedniej rejestracji.