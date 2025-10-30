Nowa strategia PAIH na lata 2025–2029 zakłada między innymi dalsze wzmacnianie pozycji naszych firm za granicą, choć już teraz wiele się o nas mówi na forum międzynarodowym. Polska gospodarka ma się dobrze, wskaźniki stabilnie rosną – stąd zainteresowanie potencjalnych inwestorów.

– Duże firmy z całego świata chcą inwestować w Polsce. To również nasza zasługa, bo między innymi to my odpowiadamy za to, żeby przyciągać inwestorów zza granicy. Jeszcze 5–10 lat temu były to podmioty, które szukały w Polsce przede wszystkim taniej siły roboczej – relacjonuje Marcin Graczyk, rzecznik prasowy PAIH. Dzisiaj jest inaczej, Polska jest postrzegana jako kraj mający wykwalifikowaną kadrę, innowacyjne firmy i bogate zaplecze badawczo-rozwojowe.

Według rzecznika PAIH magnesem, który zachęca globalne koncerny do inwestowania w Polsce, są przede wszystkim świetnie wykształceni, młodzi ludzie. Stąd dużo chętniej inwestuje się w Polsce niż np. w Niemczech czy Czechach, kiedy chce się wybudować centrum R&D. Założenie oddziału globalnego koncernu jest również dużo prostsze w Polsce niż np. u naszego zachodniego sąsiada.

Prosty system wsparcia

Jednym z głównych zadań PAIH jest promocja Polski na świecie oraz jej gospodarki.

– Chcemy, by była rozpoznawalna na całym świecie. Leży to w interesie wszystkich działających w naszym kraju firm. Jeżeli ktoś wpadnie na pomysł, że chce pojawić się za granicą, będzie mu znacznie łatwiej, kiedy polska gospodarka będzie szeroko znana i ceniona – tłumaczy Marcin Graczyk.

Głównym klientem PAIH są firmy z sektora MŚP. Agencja ma prawie 60 biur na całym świecie, obsługuje 70 rynków, więc jak podkreśla Marcin Graczyk, tak naprawdę niezależnie od tego, czy firma chce eksportować do Azji, do Afryki, czy zostać w Europie, PAIH jej pomoże.

Cały system działa prosto: przedsiębiorca zgłasza się do agencji, która dokonuje analizy potencjału eksportowego przedsiębiorcy, a następnie kontaktuje go z odpowiednim zagranicznym biurem handlowym.

– Nasze usługi są nieodpłatne, to element wsparcia państwa dla polskiego przedsiębiorcy. Co więcej, kiedy potrzebuje on spotkania w danym miejscu – załóżmy, że pojechał do Dubaju i chce tam porozmawiać ze swoimi kontrahentami, może to zrobić w naszym biurze, również nieodpłatnie – podkreśla Marcin Graczyk.

Agencja szkoli również przedsiębiorców z kultury biznesowej, specyfiki lokalnych regulacji czy wykorzystania narzędzi sprzedażowych na danym rynku. To tylko niektóre przykłady działań.

Ważne wydarzenie na PGE Narodowym

– Potencjał w polskich przedsiębiorstwach jest ogromny. Tego, jak ruszyć na rynki zagraniczne, będzie można się dowiedzieć 5–7 listopada na PGE Narodowym. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny, jednak należy się zarejestrować. Istnieje możliwość umówienia spotkania z pracownikiem naszego biura – mówi Marcin Graczyk.

Tegoroczna, szósta edycja PAIH Forum Biznesu skupi się na globalnych i lokalnych wyzwaniach stojących przed polskimi eksporterami i inwestorami. W trakcie trzech dni trwania wydarzenia na uczestników czekać będą eksperci PAIH z całego świata – to jedyna taka szansa w roku, by spotkać ich wszystkich w jednym miejscu.

Aby się zarejestrować, wystarczy wejść na stronę paihforumbiznesu.gov.pl.

– To jedno z najważniejszych wydarzeń dla polskich eksporterów, poświęcone konkretnym spotkaniom, dla konkretnych osób, które chcą internacjonalizować swój biznes, wyjść za granicę ze swoimi produktami i usługami. Poza spotkaniami mamy również panele dyskusyjne, także bardzo konkretne – mówi Marcin Graczyk.

Program wydarzenia przewiduje ponad 70 paneli poświęconych kluczowym tematom biznesowym, rozmowy B2B, a także indywidualne konsultacje z ekspertami PAIH z centrali, z zagranicznych biur handlowych oraz 18 regionalnych biur handlowych działających na terenie Polski. Forum będzie okazją do zdobycia wiedzy oraz nawiązania nowych relacji biznesowych.

PAIH Forum Biznesu 2025 zostało objęte Patronatem Honorowym Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Partnerami wydarzenia są: Polska Strefa Inwestycji, Kamiennogórska SSE Małej Przedsiębiorczości, Invest Park Wałbrzyska SSE, Krakowski Park Technologiczny, Legnicka SSE, Pomorska SSE, „Starachowice” SSE, Warmińsko-Mazurska SSE, Łódzka SSE, Słupska SSE zarządzana przez PARR, Kostrzyńsko-Słubicka SSE, Suwalska SSE S.A. i Katowicka SSE.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: Dziennik Gazeta Prawna, TVP INFO, TOK FM oraz Wyborcza.biz.

