Podczas kongresu Polska Moc Biznesu, który odbywał się na PGE Narodowym w Warszawie, Aleksander Rajch przekonywał, że sektor Cleantech, funkcjonujący już w Stanach Zjednoczonych i Chinach, rozwijający się również w Unii Europejskiej, wiąże się z samymi korzyściami.

Przeciwwaga dla tradycyjnego przemysłu

Według przedstawiciela Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności, taka działalność jak choćby produkcja baterii litowo-jonowych, tworzy świetną przeciwwagę dla transformacyjnych kosztów zmiany klasycznej motoryzacji.

– W Polsce jest 270 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio związanych z całą produkcją silników spalinowych, a z drugiej strony mamy sektor bateryjny, który generuje blisko 3 proc. naszego rocznego eksportu – podkreślał Aleksander Rajch.

Innymi obszarami, na jakie warto zwrócić uwagę, jest nowoczesne lotnictwo czy mobilność miejska. Aleksander Rajch przypomniał, że sam sektor rowerów elektrycznych wzrósł w ciągu ostatnich lat aż 10-krotnie.

Czy Polska będzie hubem kompetencji

– Cleantech jest przyszłością – stwierdził przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.

Zaznaczył jednak, że mamy niewiele czasu na zajęcie odpowiedniego miejsca i wykorzystanie wszystkich możliwości.

– W przeciwnym razie potęgi, takie jak Chiny i Stany Zjednoczone, ale i Indie czy Australia, szybką zajmą miejsce na tej scenie – ostrzegał Aleksander Rajch.

– Unia Europejska, a w Unii – Europa Środkowa i Wschodnia, a więc i Polska, muszą szybko stać się hubem kompetencji w tym obszarze – podsumował przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Nowej Mobilności.