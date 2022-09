Jeśli chodzi o nasze inwestycje, to będziemy inwestować w oczyszczalnię ścieków, farmę fotowoltaiczną. Mamy już od 4 lat kogenerację i używamy gazu do produkcji energii. Pozwala nam to być niezależnym w 25 proc. jeśli chodzi o nasze zużycie energii - powiedziała Kawala.

Reklama

Musimy wszyscy jako producenci koncentrować się na programach redukcji odpadów i gdzie one trafiają. Nie jest istotne, czy to jest duży producent, czy mała firma. I my też od tego zaczynaliśmy, bo to jest stosunkowo najprostsze, najmniej kosztochłonne. To jest program szeroko dostępny i warto w niego inwestować - dodała.

CAŁA ROZMOWA W MATERIALE WIDEO