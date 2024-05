Każdy pracownik ma wnieść określony wkład do firmy. Jego umiejętności i kompetencje powinny być dobrze wykorzystane, a będą wykorzystane dobrze tylko wtedy, gdy z szacunkiem i respektem – co jest dla mnie oczywistą sprawą – odnosimy się do każdego pracownika – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Zarządu Banku Pekao SA. Bez odpowiedniego podejścia do pracowników, nie ma wyników.

W rozmowie z DGP podczas Impact 2024 w Poznaniu wiceprezes Pekao SA opowiadała również o wyzwaniach dla liderów biznesu. Największe z nich dotyczy pozyskiwania talentów. – Dzisiaj walka o talenty jest kluczowa. Zintegrowanie zespołu i walka o „najlepszych” ludzi” – podkreśliła Magdalena Zmitrowicz.