- Między obecnym powierzchniowym systemem opodatkowania gruntów i budynków a podatkiem opartym na wartości nieruchomości istnieje przestrzeń do zagospodarowania i zmodyfikowania istniejącego systemu. Nasz zespół to rekomenduje, choć wiem, że z przyczyn nie merytorycznych to się w najbliższym czasie nie wydarzy – komentuje prof. Paweł Felis z Zakładu Rynków Kapitałowych i Finansów Behawioralnych Instytutu Finansów SGHw studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Forum Ekonomicznym w Karpaczu.

