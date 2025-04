Według badań przeprowadzonych w 2025 roku przez Edenred Polska, jednym z najbardziej pożądanych benefitów pracowniczych są pakiety medyczne, które zapewniają bezpieczeństwo i pozwalają zatroszczyć się o zdrowie.

- Druga potrzeba to dofinansowanie przejazdów do pracy, do czego przyczyniły się rosnące ich koszty. Numerem trzy jest karta podarunkowa, a cztery, najnowszy hit – karta lunchowa, która w znaczącym stopniu, co miesiąc wspiera siłę nabywczą każdego Polaka – wylicza Sylwia Bilska.

Dlaczego cieszy się ona taką popularnością? Oprócz zaspokojenia głównych potrzeb, buduje też poczucie wspólnoty, relacji, za sprawą wspólnych posiłków. Rozmowy stwarzają okazję do wymiany pomysłów, idei w swobodniejszej atmosferze.

Natomiast jeżeli pracodawca decyduje się finansować dojazd do biura, odpowiednie zabezpieczenia powodują, że środki rzeczywiście mogą być wydatkowane tylko na ten cel.

Korzysta pracownik i jego rodzina

Rynek benefitów nieustannie ewoluuje.

- Odchodzimy od wszelkiego rodzaju rozwiązań, które nie są technologicznie. Poza tym benefity są coraz bardziej dopasowane do oczekiwań wielu grup, jak również generacji. Benefit powinien być tak naprawdę dla każdego. Widać też znaczący trend wzrostowy jeśli idzie o wprowadzaniu benefitów rodzinnych, czyli takich, z których może korzystać również rodzina pracownika – wyjaśnia prezeska Edenred Polska.

A jaka jest przyszłość rynku benefitów? Czy potrzebne są jakieś zmiany regulacyjne? Sylwia Bilska wskazuje, że wskazana jest raczej ewolucja niż rewolucja.

– Byłoby świetnie, aby poszła ona w kierunku na przykład indeksacji, żebyśmy nie martwili się, że inflacja czy płaca minimalna rośnie w bardzo szybkim tempie – mówi Sylwia Bilska.

Marka Edenred narodziła się w 2010 roku, kiedy to Grupa Accor oddzieliła działalność hotelową od usług przedpłaconych.