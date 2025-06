Czy inwestowanie w Ukrainie wiąże się tylko z ryzykiem, czy też otwierają się przy tym nowe okna możliwości? To jedno z najgorętszych pytań 17 edycji wydarzenia zorganizowanego w Świnoujściu przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą.

Wzrost wymiany handlowej i moc szans na dobre inwestycje w Ukrainie

- Przez ostatnie lata pomagaliśmy Ukrainie i otwarcie mówimy, że nadal będziemy to robić. Równocześnie powinniśmy wykorzystać historyczną szansę i stać się hubem ekonomicznym o kluczowym znaczeniu dla gospodarczej odbudowy Ukrainy – przekonuje w studiu DGP Łukasz Gwiazdowski. Podkreśla, że jako członek Unii Europejskiej i NATO, a zarazem kraj mogący się pochwalić wysokim wzrostem gospodarczym, mamy wszystkie argumenty, aby być świetnym partnerem dla Ukrainy.

- Nasze kultury są bardzo podobne, historia również nas łączy, więc partnerstwo wydaje się czymś naturalnym. Ono już procentuje. W 2004 roku polska sprzedażna Ukrainę to było 4,5 miliarda dolarów, a w zeszłym roku ustanowiony został kolejny rekord - 14,3 miliarda dolarów. Jestem jednak pewien, że szanse związane z gospodarczym partnerstwem możemy wykorzystać jeszcze lepiej. Odbudowa Ukrainy jest i będzie olbrzymim procesem obejmującym cały kraj i całą gospodarkę i Polska, w tym polski biznes, może w nim odegrać niezwykle istotną rolę – uważa wiceprezes PAIH.

Zgadza się z prof. Markiem Belką, że odbudowa Ukrainy połączona ściśle z jej wielką modernizacją stanowi olbrzymią szansę dla Ukrainy, ale również dla całej Europy, w tym Polski.

- Europa nie szukała impulsu rozwojowego w dramacie Ukrainy, ale ten impuls nadszedł i należy go wykorzystać dla dobra Europy i dla dobra Ukrainy. UE w ostatnich latach znalazła się w pewnym impasie i obecna sytuacja, związana z wojną oraz postawą prezydenta Donalda Trumpa niejako wymusiła działania na rzecz umocnienia wspólnoty, jej niezależności i odporności na kryzysy. Może to być dla Europy wielka szansa na nowy skok rozwojowy, a zarazem szansa Polski na wzmocnienie swej pozycji w tej nowej silnej Europie – przekonuje Łukasz Gwiazdowski.

Polska hubem dla zagranicznych inwestorów zainteresowanych odbudową Ukrainy

Dodaje że Polska już dziś staje się hubem biznesowym dla przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem relacji gospodarczych z Ukrainą i tamtejszymi firmami, przy czym chodzi o przedsiębiorców nie tylko z Polski, ale i z zagranicy.

- Współpracujemy z instytucjami podobnymi do naszej w Japonii i w Korei. One się do nas zgłosiły, bo pragną, byśmy pomagali w inicjowaniu relacji gospodarczych związanych z odbudową Ukrainy również firmom z ich regionów. Z podobnym zainteresowaniem spotkałem się ostatnio w trakcie moich rozmów w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wszyscy są zgodni, że w Polsce przy granicy z Ukrainą mogą być lokowane inwestycje przyczyniające się do odbudowy i modernizacji tego kraju. My w tym widzimy również szansę na szybszy rozwój gospodarczy i wzmocnienie pozycji Polski w Europie i świecie – podkreślił wiceprezes PAIH.

Przypomniał, że po wybuchu pełnoskalowej wojny - PAIH, jako pierwsza wśród podobnych organizacji europejskich, wróciła ze swym biurem do Kijowa, a w zeszłym roku otwarła drugie biuro - we Lwowie. - Organizujemy wiele działań proinwestycyjnych i proeksportowych dla naszych firm, w ciągu ostatnich dwóch lat odbyło się 13 misji gospodarczych oraz blisko 200 różnego rodzaju spotkań i działalności ekonomiczno-biznesowych, na które zapraszamy zarówno przedsiębiorców ukraińskich, jak i polskich, aby im pokazywać możliwości rozwoju, a zarazem pomóc minimalizować ryzyka, które tak często paraliżują działania polskich przedsiębiorców – mówi Łukasz Gwiazdowski.

