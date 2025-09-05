Smart cities. Wielka kariera inteligentnych miast

We wspólnym studiu Dziennika Gazety Prawnej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu rozmawiamy o IKIM - Indeksie Konkurencyjności Inteligentnych Miast. To innowacyjne narzędzie analityczne oparte na 39 zmiennych pogrupowanych w pięć wymiarów: ekonomiczny i finansowy, komunikacja i infrastruktura zdrowia publicznego, infrastruktura ICT, instytucje i e-administracja oraz umiejętności, cyfryzacja i zaawansowanie rynku.

- Pojęcie smart city, inteligentnego miasta, zrobiło globalną karierę i używane jest chętnie na całym świecie do budowania silnych marek miast. Czym jest smart city? To miasto, które potrafi wykorzystywać najnowsze technologie do poprawy jakości życia mieszkańców – wyjaśnia prof. Anna Visvizi.

IKIM: Kraków, Warszawa i Gdańsk liderami konkurencyjności inteligentnych miast

Z najnowszych analiz, które posłużyły do stworzenia IKIM, wynika, że Warszawa i Kraków są najbardziej konkurencyjnymi inteligentnymi miastami w Polsce – w latach 2021–2022 to Kraków zajmował pierwszą pozycję w rankingu, wyprzedzając dotychczasowego lidera. Gdańsk zajął trzecie miejsce w 2022 r. mimo dużych wahań – miasto wykazywało największą zmienność wyników w badanym okresie, co sugeruje niestabilność czynników wpływających na jego konkurencyjność.

Lublin i Rzeszów odznaczają się z kolei najniższym poziomem konkurencyjności – wskazuje to na strukturalne wyzwania związane z rozwojem tych ośrodków jako konkurencyjnych inteligentnych miast.

Technologie ICT są kluczowym czynnikiem konkurencyjności – ich dostępność, wykorzystanie i upowszechnienie wśród mieszkańców, administracji publicznej i przedsiębiorstw determinują pozycję miasta.

- W świecie big data fundamentalnym pytaniem jest to, czy umiemy skutecznie wykorzystać nowoczesne technologie i przyrastającą liczbę danych do podejmowania decyzji mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców – podkreśla prof. Anna Visvizi. Dodaje, że IKIM jest bardzo poręcznym narzędziem dla samorządów: można przy jego pomocy zdiagnozować mocne i słabsze punkty danego miasta i odpowiednio kształtować proces decyzyjny.

