W dłuższej perspektywie rewolucję przyniesie rozwój kolei dużych prędkości. Realizowane inwestycje infrastrukturalne radykalnie skrócą czasy przejazdu pomiędzy dużymi ośrodkami w Polsce. PKP Intercity już przygotowuje się do tej zmiany.

Sieć połączeń kolejowych rośnie

Jak podkreśla prezes Malinowski, spółka przyczynia się również do ograniczania zjawiska wykluczenia komunikacyjnego. Pociągi przewoźnika docierają do coraz większej liczby mniejszych miejscowości, łącząc je z aglomeracjami.

– Naszym celem i misją jest zwiększanie udziału kolei w rynku pasażerskim – definiuje Janusz Malinowski, zwracając uwagę, że podnosi to bezpieczeństwo podróży i przyczynia się do ochrony środowiska.

Renesans kolei w Polsce

Rozwój połączeń PKP Intercity wpisuje się w szersze zjawisko, jakim jest renesans kolei w Polsce. Jak poinformował Urząd Transportu Kolejowego, tyko w lipcu pociągami w naszym kraju podróżowało 36,6 mln pasażerów, o 2,1 mln więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Natomiast PKP Intercity przewiozło podczas tegorocznych wakacji rekordową liczbę 26 mln pasażerów. To o blisko 3 mln więcej niż rok temu.

Natomiast 3 września spółka poinformowała, że oceniła oferty w przetargu na 42 nowe, piętrowe składy. Najkorzystniejszą ofertę zaproponował Alstom Polska, który chce wyprodukować pojazdy w fabryce w Chorzowie za kwotę 4,1 mld zł. Pociągi te pojadą z prędkością 200 km/h.

Jakie połączenia rozwija PKP Intercity? Jak wygląda polityka zakupowa spółki? Jakie znaczenie ma dla przewoźnika transformacja cyfrowa? Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z Januszem Malinowskim, przeprowadzonej podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu.