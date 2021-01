"Każdy, kto używa odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego jest zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych. Dla osób, które opłacą abonament za cały rok z góry do 25 stycznia, przewidziana jest zniżka 10 proc. Można również skorzystać z pozostałych zniżek z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż 1 miesiąc" - wskazała Poczta.

Dodała, informacje o wysokości opłat abonamentowych ustalanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, kalkulator, jak i pozostałe informacje na temat abonamentu oraz zniżek dostępne są pod adresem: rtv.poczta-polska.pl.

Czytamy tam, że w 2021 r. opłata za 1 miesiąc za odbiornik radiofoniczny wynosi 7,50 zł, opłata za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny wynosi 24,50 zł.

Spółka wskazała, że obowiązujące w Polsce przepisy prawne ściśle określają, jakim osobom przysługuje zwolnienie od uiszczania opłat abonamentowych.

Lista obejmuje m.in. osoby, co do których orzeczono I grupę inwalidztwa, znaczny stopień niepełnosprawności, trwałą lub okresową niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, osoby niesłyszące i niedowidzące przy spełnieniu określonych kryteriów, osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, osoby spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych, osoby, które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej, osoby posiadające prawo do zasiłku i świadczenia przedemerytalnego, otrzymujące zasiłek dla opiekuna, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci będący ofiarami wojennymi lub wojskowymi, członkowie rodzin po wskazanych kombatantach, osoby posiadające status weterana poszkodowanego na podstawie ustawy o weteranach działających poza granicami państwa - czytamy.

Ponadto Poczta pokreśliła, że seniorzy, którzy ukończyli 75 lat i dokonali rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego są zwolnieni z uiszczania opłat abonamentowych.

"Osoby te nie są zobowiązane do zgłaszania w placówkach pocztowych uprawnień do zwolnienia od opłat, gdyż z mocy prawa są zwolnione od ich uiszczania, pod warunkiem dokonanej formalnie rejestracji odbiornika oraz posiadania przez Pocztę Polską danych Pesel, stanowiących podstawę do udzielenia zwolnienia od opłat" - czytamy.

Spółka podała, że osoby, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych, powinny zgłosić się do wybranej placówki pocztowej i przedstawić stosowne dokumenty, potwierdzające uprawnienia do zwolnienia.

Wskazała, że w przypadku osób niepełnosprawnych konieczne jest orzeczenie właściwego organu. Do uzyskania zwolnienia od opłat przez inwalidów wojennych i wojskowych, wystarczy książka inwalidy wojennego lub wojskowego wystawiona przez organ emerytalno-rentowy. W przypadku kombatantów, będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi jest to legitymacja osoby represjonowanej.

Emeryci powinni natomiast okazać dowód osobisty, potwierdzający ukończenie 60 lat oraz decyzję organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury w danym roku. Może to być odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury. Natomiast osoby w wieku przedemerytalnym powinny posiadać decyzję ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenie o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego - podała Poczta.

Spółka przypomniała, że z uprawnień do zwolnienia od opłat abonamentowych mogą skorzystać również osoby posiadające status bezrobotnych. W tym przypadku wystarczy przedstawić w placówce pocztowej zaświadczenie z urzędu pracy.

Szczegółowa lista osób, którym przysługują uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych znajduje się na stronie https://rtv.poczta-polska.pl/?action=Zwolnienia. (PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

