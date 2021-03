Konsensus rynkowy zakłada, że Rezerwa Federalna pozostawi politykę monetarną na niezmienionym poziomie, gdy zakończy dziś swoje dwudniowe posiedzenie, a więcej uwagi zostanie poświęcone nowym projekcjom makroekonomicznym. Zdaje się, co pokazały prognozy OECD, że perspektywy dla gospodarki USA uległy poprawie w porównaniu ze styczniem, ponieważ spadła liczba zakażeń koronawirusem, przyspieszyła akcja szczepień, a pakiet stymulacyjny o wartości 1,9 biliona dolarów został podpisany, co spowodowało wzrost oczekiwań inflacyjnych i wyprzedaż obligacji. Jeśli inflacja przekroczy cel 2 proc. przez dłuższy czas i jeśli tzw. dot plot (prognozy Fed co do poziomu stóp procentowych w przyszłości) nadal będzie wskazywał na rekordowo niskie stopy co najmniej do 2023 r., decydenci mogą rozważyć wcześniejsze zacieśnienie polityki monetarnej. W centrum uwagi znajdzie się również konferencja prasowa, na której Jerome Powell, szef Fed, ma przedstawić więcej informacji na temat poglądów banku i działań mających na celu przeciwdziałanie niedawnemu wzrostowi rentowności obligacji skarbowych.

Inwestorzy zdają się dyskutować o kilku pomysłach, m.in. o wznowieniu operacji twist czy zmianie obecnego programu skupu aktywów i przesunięciu zakupów MBS-ów z 40 do 20 mld i zwiększeniu skali skupu obligacji skarbowych z 80 do 100 mld USD. Jeśli Fed zrobi cokolwiek, co zatrzymać może wzrost rentowności, albo chociażby się nim zacznie przejmować, może być to zjawisko korzystne dla rynku akcji, ale także i dla złota, które uległo znacznej korekcie od wakacji 2020 r. Mógłby to być równocześnie czynnik wpływający na jego deprecjację dolara, zwłaszcza wobec JPY czy CHF.

Dalsze stanowisko Fed, że rosnące rentowności nie są niczym złym, a inflacja nie będzie znacząco rosnąć, mogą prowadzić do zwiększenia siły dolara amerykańskiego na szerokim rynku, ale także może to prowadzić do zwiększenia nerwowości na amerykańskim rynku akcji czy na rynku złota. Dziś wiele rynków może być zależnych od decyzji Fed, którą poznamy o godz. 19:00 czasu polskiego, a o godz. 19:30 rozpocznie się konferencja prasowa Jerome’a Powella.

Daniel Kostecki, główny analityk Conotoxia Ltd. (usługa Forex Cinkciarz.pl)