Według danych North American Securities Administrators Association (NASAA) największe ryzyko dla inwestorów występuje przy inwestycjach w kryptowaluty i aktywa cyfrowe – informuje CNBC.

Joseph P. Borg, współprzewodniczący Komitetu Sekcji Egzekwowania, dyrektor Komisji Papierów Wartościowych w Alabamie, twierdzi, że historie „kryptomilionerów” przyciągają do inwestowania osoby, które chcą w tym świecie spróbować swoich sił. „Wraz z nimi pojawiło się wiele historii o tych, którzy obstawiali dużo i przegrywali” – dodał.

Twórcy badania ws. zagrożeń wzywają inwestorów do zachowania ostrożności przed udziałem w popularnych i niestabilnych inwestycjach. Co może być „znakiem ostrzegawczym” w tej kwestii? “Oferta gwarantowanych wysokich zwrotów bez ryzyka. Ważne jest to, by inwestorzy rozumieli w co inwestują oraz z kim inwestują” – podkreśla Melanie Senter Lubin, prezes NASAA, komisarz ds. papierów wartościowych Maryland. Lubin zaznaczyła, że “edukacja i informacja to najlepsza obrona inwestora przed oszustwami”.

Z kolei Joseph Rotunda, wiceprzewodniczący Komisji Sekcji Egzekwowania, ostrzega, że przed rozpoczęciem inwestowania w kryptowaluty należy pamiętać, że w przypadku niektórych ofert „może być to wstęp do piramid finansowych w stylu schematu Ponziego i innych oszustów”. Jak dodał, inwestowanie m.in. w programy do handlu kryptowalutami i udział w handlu na giełdach „powinny być postrzegane jako niezwykle ryzykowne”.

W ubiegłym roku o 79 proc. wzrosły straty związane z kradzieżami i oszustwami. Rekordowe 14 mld dolarów w kryptowalutach mieli uzyskać w 2021 roku oszuści, dzięki rozwojowi platform zdecentralizowanych finansów (DeFi) – uważa firma analityczna Chainalysis.

Duża liczba zagrożeń dotyczy ofert prywatnych, które są zwolnione z wymogów rejestracyjnych prawa federalnego – uważa NASSA. Borg przypomina, iż niezarejestrowane oferty prywatne są „generalnie inwestycjami wysokiego ryzyka”. Jak dodaje, nie mają one „takich samych wymogów w zakresie ochrony inwestorów, jak te sprzedawane na rynkach publicznych”.