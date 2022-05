Złoty we wtorek po południu zyskał na wartości. Euro w stosunku do polskiej waluty osłabiło się o blisko 0,12 proc. i po godz. 18. kosztowało 4,67 zł

Nieco mniej złoty zyskał do franka szwajcarskiego, za którego płacono 4,46 - do polskiej waluty stracił 0,04 proc.

Dolar podczas popołudniowego handlu we wtorek kosztował 4,43 zł, co oznacza, że do złotego stracił 0,16 proc. (PAP)

autorka: Magdalena Jarco

maja/ drag/