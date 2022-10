Tuż po decyzji RPP kurs EUR/PLN wzrósł do okolic 4,8460, a USD/PLN do 4,9060. O godzinie 16.08 EUR/PLN rośnie o 0,36 proc. do 4,8292, a USD/PLN zwyżkuje o 1,68 proc. do 4,9000. W tym czasie na rynkach bazowych dolar umacnia się, a kurs EUR/USD spada o 1,28 proc. do 0,9857.