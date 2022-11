Zdaniem ekspertów niepokojące jest nie tyle to, że długi są, ile - że rosną. Innymi słowy: mimo nieuregulowanych zobowiązań ta grupa ludzi zaciąga kolejne. I to wyróżnia ich na tle reszty dłużników. Średnio każdy z nich ma do uregulowania 2,6 mln zł, a nowymi zobowiązaniami pokrywają stare, co powoduje, że statystycznie mają po dziewięć kredytów (trzykrotnie więcej niż w przypadku ogółu zadłużonych).