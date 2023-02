Z kolei w ubiegłym tygodniu resort potwierdził oficjalnie, że obowiązek wystawiania faktur za pomocą Krajowego Systemu e-Faktur ma wejść w życie co do zasady od 1 lipca 2024 r., ale dla podatników zwolnionych podmiotowo z VAT – od 1 stycznia 2025 r. Wyłączone z tego systemu będą faktury wystawiane konsumentom.

Z komunikatu MF wynika, że resort planuje też sporo innych zmian. Jeżeli u podatnika dojdzie do awarii, to będzie on mógł wystawić faktury w trybie offline, ale będzie musiał je dostarczyć do KSeF „następnego dnia po wystawieniu offline” (tak wynika z komunikatu).