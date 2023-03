Banki i SKOK-i przyznały o 33,2% więcej r/r kart kredytowych w ujęciu liczbowym w lutym 2023 r., podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK). W ujęciu wartościowym nastąpił wzrost limitów o 34,5% r/r.

W okresie styczeń - luty 2023 r. w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku karty kredytowe odnotowały dodatnie dynamiki w ujęciach liczbowym i wartościowym: odpowiednio 35,2% i 41%. W lutym 2023 r. banki wydały 51 tys. kart kredytowych na łączną kwotę 414 mln zł przyznanych limitów.

"W lutym 2023 r. mamy dodatnią dynamikę w ujęciu liczbowym (+33,2%) oraz wartościowym (+34,5%) w porównaniu do lutego 2022 r. Głównie jest to efekt niskiej bazy z lutego zeszłego roku. Należy pamiętać, że limity kartowe są po kredytach gotówkowych drugim najbardziej ryzykownym produktem kredytowym. Wartość Indeksu Jakości w lutym wyniosła 4,17%. W ujęciu rocznym wartość Indeksu pogorszyła się - wzrosła o (+1,03 pkt proc.) i jest to oprócz kredytów gotówkowych najwyższy wzrost ze wszystkich Indeksów produktowych" - powiedział główny analityk BIK Waldemar Rogowski, cytowany w komunikacie.