Ostatni dzwonek na złożenie PIT za 2024 rok – usługa Twój e-PIT

Zeznania podatkowe PIT za 2024 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2025 roku. Najłatwiejszą metodą rozliczenia jest usługa Twój e-PIT, z której skorzystało już ponad 7 milionów podatników. PIT można również złożyć przez system e-Deklaracje lub tradycyjnie w formie papierowej.

Do 30 kwietnia można zweryfikować, zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenie w usłudze Twój e-PIT. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38. Zeznania PIT-28, PIT-36 i PIT-36L wymagają samodzielnego uzupełnienia i zatwierdzenia przez podatnika.

W razie potrzeby, podatnicy mogą skorzystać z infolinii Krajowej Administracji Skarbowej, która będzie dostępna także w sobotę, 26 kwietnia. Zachęcamy również do aktywowania usługi e-korespondencji podczas logowania do e-US przy okazji rozliczenia podatkowego.

Twój e-PIT – zeznanie przygotowane przez KAS

Twój e-PIT to prosty i bezpieczny sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym. Usługa jest dostępna przez całą dobę i można z niej korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do e-PIT-u możliwy jest w e-Urzędzie Skarbowym.

Do e-US logujemy się za pomocą platformy login.gov.pl, używając Profilu Zaufanego (PZ), e-Dowodu, bankowości elektronicznej lub aplikacji mObywatel. Po zalogowaniu się tymi metodami mamy dostęp do wszystkich e-usług w e-Urząd Skarbowy, w tym usługi Rozliczenia, która pomaga przedsiębiorcom w prawidłowym wypełnieniu PIT-36, a także umożliwia sprawdzenie statusu zwrotu podatku.

Twój e-PIT dostępny w aplikacji mobilnej e-US: łatwy dostęp z PIN-em lub biometrią

W tym roku Twój e-PIT jest dostępny także z poziomu aplikacji mobilnej e-US, co pozwala na łatwy dostęp po uwierzytelnieniu za pomocą PIN-u lub logowania biometrycznego. Użytkownicy aplikacji nie muszą każdorazowo przechodzić przez logowanie w platformie login.gov.pl, by korzystać z usługi Twój e-PIT.

Dodatkowo, do usługi Twój e-PIT można zalogować się także danymi podatkowymi.

Zmodyfikuj lub zatwierdź rozliczenie Twój e-PIT

W formularzach dostępnych w usłudze Twój e-PIT podatnicy znajdą dane, do których dostęp ma Krajowa Administracja Skarbowa. W przypadku rozliczeń, np. dochodów z pracy „na etacie”, wystarczy jedynie przejrzenie PIT-a i ewentualne wprowadzenie zmian, takich jak odliczenie darowizny czy skorzystanie z innych ulg podatkowych.

"Warto zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i sprawdzić swoje rozliczenie podatkowe przygotowane w usłudze Twój e-PIT. Do 30 kwietnia w zeznaniu możemy jeszcze wprowadzić zmiany, uwzględnić przysługujące odliczenia i ulgi, które nie są automatycznie przypisane w systemie. Możemy też zmienić lub wskazać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1,5% podatku. Z upływem 30 kwietnia rozliczenia na formularzach PIT-37 i PIT-38 zostaną automatycznie zaakceptowane" – wyjaśnia wiceminister finansów zastępca szefa KAS Małgorzata Krok.

1 maja – rozpoczęcie automatycznej akceptacji zeznań PIT-37 i PIT-38

Jeśli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2024 r., to z dniem 30 kwietnia zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT zostanie złożony w terminie, nawet jeśli podatnik nie podejmie żadnych działań. Zeznania PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz informacje PIT-DZ nie będą automatycznie akceptowane w usłudze Twój e-PIT. Podatnik musi je samodzielnie uzupełnić i zaakceptować.

O północy 1 maja 2025 r. rozpocznie się automatyczna akceptacja zeznań w usłudze Twój e-PIT, która potrwa do 8 maja 2025 r. W tym czasie usługa będzie niedostępna.

Po zakończeniu automatycznej akceptacji podatnicy będą mogli zapoznać się ze swoimi zeznaniami, pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) oraz złożyć korektę zeznania – zarówno tego, które zostało zaakceptowane automatycznie, jak i innych, które zostały złożone samodzielnie i są dostępne w usłudze.

Inne opcje złożenia zeznania podatkowego: elektronika, pełnomocnicy i tradycyjna forma

Zeznanie podatkowe w formie elektronicznej można złożyć również za pomocą formularzy online, które umożliwiają pełnomocnikom składanie deklaracji w imieniu mocodawców. Formularze online są dostępne w e-Urzędzie Skarbowym, gdzie nie wymagają podpisu, a także na stronie podatki.gov.pl/e-deklaracje/, bez konieczności logowania.

Deklarację PIT można również wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W przypadku zeznań wysyłanych pocztą, o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Kiedy zwrot nadpłaty podatku?

Podatnicy, którzy rozliczą się elektronicznie, w tym przez usługę Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, otrzymają zwrot podatku w terminie do 45 dni. Natomiast w przypadku zeznań papierowych, termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy.

W usłudze Twój e-PIT podatnicy, którzy będą mieli podatek do zapłaty, otrzymają swój mikrorachunek podatkowy, co umożliwi im wygodne dokonanie płatności online, w tym za pomocą BLIKa lub kart płatniczych. Podatnik powinien uiścić podatek wynikający z rozliczenia PIT do 30 kwietnia.

Jeśli zeznanie, z którego wynika podatek do zapłaty, zostanie automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT, urząd skarbowy wyśle podatnikowi informację o kwocie do zapłaty w terminie miesiąca od dnia automatycznej akceptacji (tj. do 30 maja 2025 r.).

Podatnik powinien uiścić podatek w terminie 7 dni od otrzymania tej informacji z urzędu skarbowego.

Pomoc dla podatników

Podatnicy, którzy mają wątpliwości jak rozliczyć podatek mogą m.in. zadzwonić na ogólnopolską infolinię KAS na numer (+48) 22 330 03 30 i wybrać tonowo 0.

Szczegółowe informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy znajdą na stronie podatki.gov.pl.

Co grozi za niezłożenie PIT w wymaganym terminie?

Niezłożenie deklaracji w terminie zazwyczaj traktowane jest jako wykroczenie skarbowe, co wiąże się z karą grzywny. W przypadku, gdy działania podatnika w większym stopniu przyczyniły się do uszczuplenia należnego podatku, kara może być surowsza. W takim przypadku stosuje się przepisy Kodeksu karnego skarbowego.

Według art. 54 Kodeksu karnego skarbowego, który mówi o odpowiedzialności karnej za wykroczenia skarbowe związane z niewykonaniem obowiązków podatkowych, w tym niezłożeniem deklaracji podatkowej w terminie. Przewiduje on kary grzywny za wykroczenie skarbowe w przypadku niezgłoszenia się do odpowiednich organów podatkowych w określonym terminie. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która nie wykona obowiązku podatkowego (np. nie złoży deklaracji PIT w terminie), może zostać ukarana grzywną.

Kara ta może być stosunkowo łagodna w przypadku mniejszych wykroczeń, jednak w zależności od okoliczności, takie działanie może prowadzić do poważniejszych konsekwencji, jeśli przyczyniło się do uszczuplenia należności podatkowych. Kara grzywny za wykroczenie skarbowe może wynosić od 1/10 do 20-krotności minimalnej pensji krajowej.

Źródło: gov.pl/web/finanse/rozlicz-pit-do-30-kwietnia-skorzystaj-z-uslugi-twoj-e-pit