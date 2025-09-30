Interpretacja podatkowa – czym jest i jakie pełni funkcje?

Obecnie interpretacje indywidualne wydaje aż 2 479 różnych organów – wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast. Publikowane są one w Biuletynach Informacji Publicznej poszczególnych urzędów. Problem polega jednak na tym, że informacje są rozproszone, a przez to trudne do zestawienia czy porównania.

A szkoda, bo interpretacje podatkowe pełnią istotną funkcję – pozwalają podatnikom upewnić się, jak stosować przepisy w praktyce. Dzięki nim można z wyprzedzeniem uniknąć ryzyka podatkowego i kosztownych sporów z urzędem skarbowym.

Jak złożyć wniosek o interpretację podatkową w KAS?

Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na kilka sposobów:

osobiście (lub przez pełnomocnika),

listownie,

online – wówczas konieczny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany, umożliwiający podpisanie dokumentu w systemie e-Urząd Skarbowy lub ePUAP.

Opłata wynosi 40 zł za każdy opisany stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe. Zanim jednak podatnik zdecyduje się na złożenie wniosku, warto sprawdzić dostępne źródła pomocy, np. wyszukiwarkę interpretacji w systemie EUREKA czy stronę internetową Krajowej Informacji Skarbowej.

Czy interpretacja podatkowa chroni podatnika przed fiskusem?

Na wydanie interpretacji podatkowej urząd ma maksymalnie 3 miesiące. Jeżeli w tym czasie nie zostanie ona wydana, stanowisko przedstawione we wniosku uznaje się za prawidłowe.

Co więcej, interpretacja podatkowa chroni podatnika. Oznacza to, że jeśli stosuje się on do otrzymanej interpretacji w swoich rozliczeniach, nie poniesie negatywnych konsekwencji, nawet gdyby w przyszłości fiskus przyjął inne stanowisko. Ochrona ta obejmuje m.in.:

brak obowiązku dopłaty podatku,

brak naliczania odsetek,

brak sankcji karnych skarbowych,

- pod warunkiem, że wniosek został złożony przed wystąpieniem skutków podatkowych.

Nowelizacja podatkowa: rząd planuje centralną bazę interpretacji KAS

Rząd zapowiada istotne ułatwienie: wszystkie interpretacje samorządowe mają trafiać do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który będzie umieszczał je w systemie EUREKA.

Zamiast rozproszonych publikacji w Biuletynach Informacji Publicznej powstanie jedna, centralna baza interpretacji podatkowych. W praktyce oznacza to łatwiejszy dostęp do kompletnej bazy wiedzy w jednym miejscu. Podatnicy będą mogli szybciej znaleźć interesujące ich interpretacje i porównać stanowiska wydane w podobnych sprawach.

Kiedy rząd wprowadzi zmiany w interpretacjach podatkowych?

Za przygotowanie rządowego projektu odpowiada Ministerstwo Finansów i Gospodarki. Nadzór nad pracami sprawuje Jarosław Neneman, podsekretarz stanu w resorcie finansów. Plan zakłada, że Rada Ministrów przyjmie nowe rozwiązania w III lub IV kwartale 2025 roku.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2025 poz. 111)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2024 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (Dz.U. 2024 poz. 1211)