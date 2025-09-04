Zmiany w fundacjach rodzinnych. Nowe regulacje i oczywisty koniec eldorado

Zakładane przez MF zmiany w prawie fundacji rodzinnych zakładają ograniczeni szerokich przywilejów podatkowych, z których do tej pory korzystało wielu przedsiębiorców. Jednym z najważniejszych elementów nowelizacji jest przede wszystkim fakt, że aktywa wniesione do fundacji będą musiały być tam utrzymane przez minimum 36 miesięcy, jeśli faktycznie mają zachować ulgi podatkowe.

Reklama

Tym, co wzbudziło najwięcej kontrowersji to graniczna data, od której kończy się możliwość wniesienia aktywów do fundacji rodzinnej. W projekcie wskazano dokładnie 31 sierpnia 2025 roku. Wszystkie aktywa wniesione po tej dacie i sprzedane od stycznia 2026 roku objęte zostaną nowymi przepisami. Z racji tego, iż jest to nic innego, jak przykład prawa działającego wstecz, wielu przedsiębiorców obawia się, że będzie to miało negatywne implikacje dla całego systemu prawnego. Wprowadzenie tego konkretnego przepisu ma jednak zapobiec szybkiemu zbywaniu majątku, który został wniesiony do fundacji.

Brak ulgi podatkowej dla fundacji rodzinnych. Koniec z ucieczkami do rajów podatkowych

Kolejną ważną zmianą jest objęcie fundacji rodzinnych przepisami o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC). Chodzi o sytuację, w której rezydent podatkowy wspólnie z innymi podmiotami lub samodzielnie uczestniczy w kapitale, sprawuje kontrolę lub dysponuje prawem głosu. Takie włączenie ma uniemożliwić wykorzystanie fundacji rodzinnych do lokowania środków rajach podatkowych.

Inną ciekawą zmianą jest opodatkowanie przychodów z najmu krótkoterminowego i usług zakwaterowania. Do tej pory fundacje nie musiały płacić podatków z tytułu tych przychodów. W myśl nowych przepisów ma się to zmienić, choć po zmianach najem długoterminowy nadal pozostaje nieopodatkowany.

Problem fundacji rodzinnych. Miały ułatwić życie, a stały się narzędziem do omijania podatków

Warto przypomnieć w tym miejscu, że obecne nowelizacje dotyczą ustawy, która weszła w życie w maju 2023 roku. Jej celem było po prostu ułatwienie wszystkich kwestii związanych z ochroną majątków rodzinnych czy ich przejmowaniem. Tak w istocie jest, ale przy okazji okazało się to skuteczne narzędzie do omijania podatków.

Od momentu wejścia przepisów w życie ustawa zarejestrowano 2,5 tysiąca nowych fundacji, a około 1,3 tysiąca nadal czeka na rozpatrzenie wniosków. Pokazuje to tylko, jak fundacje rodzinne stały się sposobem do optymalizacji podatkowej. To też nie umknęło uwadzę fiskusa, który coraz częściej kontroluje fundacje rodzinne pod kątem ich działania.

W sytuacji, w której US dopatrzy się obejścia prawa w działaniu fundacji rodzinnej mowa nie tylko o obowiązku zwrotu środków, ale także odpowiedzialności karno-skarbowej. Mimo wszystko nadal jest to postrzegane, jako bardzo atrakcyjna forma optymalizacji podatkowej, na którą decyduje się wielu prosperujących przedsiębiorców.

Uszczelnienia przepisów dt. fundacji rodzinnych będzie kolejną polityczną burzą?

Aktualnie przepisy zmian w prawie fundacji to dopiero projekt, który trafił do publicznych konsultacji społecznych. Ostateczny kształt przepisów poznamy dopiero po ich rozpatrzeniu i głosowaniu przez parlament. Już teraz jednak wiadome jest, że cały projekt przejdzie przez szereg burzliwych konsultacji.