Ile może dorobić emeryt od września 2025?

Od września 2025 roku obowiązują podwyższone progi zarobków dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę. Jeśli nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni), muszą pilnować swoich dodatkowych dochodów.

1. Do 6124,10 zł brutto miesięcznie – można dorabiać bez żadnych konsekwencji.

2. Od 6124,10 zł do 11 373,30 zł brutto miesięcznie – ZUS zmniejszy świadczenie, ale nie więcej niż:

939,61 zł – dla emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

704,75 zł – dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

798,72 zł – dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie.

3. Powyżej 11 373,30 zł brutto miesięcznie – ZUS całkowicie zawiesi wypłatę emerytury lub renty.

ZUS informuje kogo dotyczą nowe zasady

Nie wszyscy emeryci muszą kontrolować swoje dodatkowe dochody. Bez ograniczeń mogą pracować:

osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60 lat kobiety, 65 lat mężczyźni),

pobierający rentę rodzinną po osiągnięciu wieku emerytalnego, inwalidzi wojenni i wojskowi,

osoby pobierające renty inwalidów wojennych i wojskowych, jeśli niezdolność do pracy ma związek ze służbą.

Dla tej grupy seniorów ZUS nie obniży i nie zawiesi świadczenia bez względu na wysokość zarobków.

Ile może dorobić emeryt po 65. roku życia?

Emeryt, który ukończył 65 lat życia może dorabiać bez żadnych limitów. ZUS nie obniży ani nie zawiesi świadczenia niezależnie od wysokości zarobków. W przypadku kobiet zasada ta obowiązuje od 60. roku życia.

Jak ZUS sprawdza dodatkowe zarobki?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje informacje o wynagrodzeniach m.in. z deklaracji składanych przez pracodawców i na tej podstawie kontroluje limity.

Czy dodatkowe dochody z umów zleceń i o dzieło też liczą się do limitów?

Tak. Każdy rodzaj wynagrodzenia podlegający składkom ZUS jest brany pod uwagę przy wyliczaniu progów.

Trzeba pilnować limitów, aby nie stracić świadczenia?

Jeśli dorabiasz do wcześniejszej emerytury lub renty, musisz dokładnie sprawdzać swoje miesięczne dochody. Nawet niewielkie przekroczenie limitu może skutkować obniżeniem świadczenia, a przy wyższych kwotach – jego całkowitym zawieszeniem. To oznacza, że pieniądze z ZUS po prostu nie wpłyną na konto.