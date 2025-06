Stopy procentowe w dół – ulga dla kredytobiorców

Zgodnie z analizami ZBP oraz prognozami ekspertów, do końca 2025 roku stopy procentowe mogą spaść nawet do poziomu 4,75%. Już teraz obniżka o 50 punktów bazowych zmniejszyła ratę kredytu na 300 tys. zł zaciągniętego na 20 lat o około 180 zł miesięcznie. WIBOR, wskaźnik referencyjny używany przy ustalaniu oprocentowania kredytów, również reaguje na zmiany – z poziomu 5,85% w styczniu spadł do 5,22% w maju.

Banki w pełnej gotowości

Sektor bankowy deklaruje pełną gotowość do zwiększenia akcji kredytowej. Jednak – jak zauważa Białek – brakuje systemowego wsparcia ze strony państwa. Polska i Litwa to jedyne kraje UE, które nie oferują programów ułatwiających zakup pierwszego mieszkania. Takie inicjatywy, jak "Rodzina na Swoim" czy "Bezpieczny Kredyt 2%", mimo pewnych wad, realnie wspierały zdolność kredytową młodych Polaków.

Nadchodzi koniec WIBOR-u

Ważną zmianą będzie zastąpienie WIBOR-u nowym wskaźnikiem – POLSTR. Jego pierwsze notowania zaprezentowano w dniu rozmowy. Nowy indeks oparty jest na rzeczywistych, niezabezpieczonych transakcjach overnight i wpisuje się w trend europejskiej reformy wskaźników referencyjnych. Od początku 2028 roku WIBOR przestanie funkcjonować, a kredyty hipoteczne oparte będą na POLSTR. Banki rozpoczną ich oferowanie już w II kwartale 2026 roku.

Frankowicze – ugody zamiast procesów

Prezes ZBP odniósł się również do trwającego sporu z frankowiczami. W sądach wciąż toczy się ponad 200 tys. spraw, co czyni go największym postępowaniem grupowym w Unii Europejskiej. Jednak liczba zawieranych ugód rośnie – obecnie to 4,5–5 tys. miesięcznie, z czego 2,5–3 tys. to ugody sądowe. Nowa ustawa wspierająca mediacje ma odciążyć sądy i przyspieszyć rozwiązywanie sporów.

Afera wokół WIBOR-u? Marginalna skala

Choć pojawiają się pozwy kwestionujące legalność WIBOR-u, skala problemu jest – według prezesa – symboliczna. Zaledwie 1700 spraw trafiło do sądów na 2,5 miliona czynnych kredytów. Nie zapadł jeszcze żaden prawomocny wyrok unieważniający kredyt z powodu WIBOR-u, a wszystkie kluczowe instytucje – od KNF po NBP – potwierdzają poprawność stosowania wskaźnika.

Nowa struktura PZU i PKO BP – impuls dla gospodarki

Na koniec rozmowy poruszono temat planowanego przekształcenia struktury Pekao i PZU. Plan zakłada, że to bank stanie się podmiotem dominującym w grupie. Zmiana ma umożliwić uwolnienie ponad 20 miliardów złotych kapitału, który może zostać przeznaczony na inwestycje i finansowanie gospodarki – co niektórzy porównują do skali Krajowego Planu Odbudowy.

Rynek kredytów hipotecznych może w najbliższych miesiącach przejść renesans. Niższe stopy procentowe, nadchodzący nowy wskaźnik referencyjny, gotowość banków do udzielania kredytów i planowane zmiany instytucjonalne to sygnały pozytywne. Jednak brak systemowego wsparcia ze strony państwa nadal pozostaje istotną barierą dla wielu potencjalnych kredytobiorców.