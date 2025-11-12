Cyfrowa rewolucja sprawiła, że coraz więcej osób lokuje kapitał na rynkach finansowych. Zamiast trzymać pieniądze na niskooprocentowanym koncie, szukają sposobów, by ich oszczędności pracowały.

Inwestorski ekosystem online

Platformy internetowe umożliwiają kupno i sprzedaż rozmaitych instrumentów finansowych: akcji, funduszy inwestycyjnych, kontraktów CFD czy obligacji. Użytkownik może korzystać z rachunku maklerskiego, który często jest zintegrowany z aplikacją mobilną i narzędziami analitycznymi. Dzięki temu może podejmować decyzje obserwując zmiany kursów na światowych giełdach nawet w czasie rzeczywistym.

– W porównaniu z tradycyjnym modelem inwestowania, w ostatnich latach dokonała się ogromna jakościowa zmiana. Jeszcze niedawno złożenie zlecenia zakupu akcji wymagało kontaktu z maklerem lub osobistej wizyty w biurze maklerskim. Dziś ten sam proces trwa zaledwie kilka sekund, a nowoczesne platformy inwestycyjne umożliwiają dostęp do giełd na całym świecie. Przykładowo: polski inwestor nie musi ograniczać się do WIG20 lub nawet amerykańskich parkietów, ale może inwestować na rynkach w Hongkongu czy Kazachstanie – opisuje Marek Górniak, Network Development Manager we Freedom24. Minimalne progi wejścia, intuicyjne aplikacje, możliwość inwestowania małych kwot i ogromna ilość dostępnych informacji sprawiły, że świat finansów stał się bardziej otwarty. W czasach rosnącej inflacji, kiedy pieniądz traci na wartości, coraz więcej osób szuka sposobów na lokowanie w nim swoich oszczędności.

I ty możesz być współwłaścicielem Apple

Nie bez znaczenia jest czynnik psychologiczny. Inwestowanie w akcje znanych firm takich jak Apple, Tesla, czy Microsoft daje poczucie uczestnictwa w globalnej gospodarce. To nie tylko sposób na zarobek, ale też forma zaangażowania w rozwój marek, które kształtują współczesny świat.

Popularność zyskały także fundusze ETF (Exchange Traded Funds), umożliwiające inwestowanie w szeroki koszyk aktywów przy minimalnych kosztach. Dla osób początkujących to prosty sposób na dywersyfikację portfela i ograniczenie ryzyka, bez konieczności śledzenia setek spółek jednocześnie.

Uwaga na ryzyko i koszty

Jednak wraz z rozwojem rynku przyszła też potrzeba edukacji i wykorzystania narzędzi, które pozwalają inwestować mądrze, świadomie i z uwzględnieniem ryzyka. Inwestowanie w sieci nie jest go pozbawione. Łatwość dostępu może być zarówno zaletą, jak i pułapką, szczególnie dla początkujących inwestorów, którzy kierują się emocjami lub chwilowymi trendami. Ceny akcji mogą gwałtownie się zmieniać, a błędne decyzje podjęte pod wpływem chwili mogą prowadzić do strat.

Kolejną kwestią, na którą warto zwrócić uwagę, są prowizje, opłaty za przewalutowanie oraz koszty ukryte. W przypadku inwestycji międzynarodowych, gdy akcje notowane są w różnych walutach, problemem może być również niekorzystny kurs wymiany. Dlatego coraz więcej nowoczesnych platform inwestycyjnych, takich jak Freedom24, koncentruje się na eliminowaniu tego rodzaju barier, dając użytkownikom większą kontrolę nad finansami.

Freedom24 to internetowy broker będący częścią międzynarodowej grupy Freedom Holding Corp., której akcje notowane są na amerykańskiej giełdzie NASDAQ. Działalność firmy jest regulowana przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), co ma znaczenie dla bezpieczeństwa i przejrzystości. Platforma umożliwia dostęp do największych światowych giełd i oferuje szeroką gamę instrumentów finansowych, w tym akcje, fundusze ETF i obligacje.

Nowe możliwości na platformie Freedom24

W ostatnim czasie Freedom24 rozszerzyło swoją ofertę, wprowadzając obsługę dziewięciu walut, co stanowi istotny krok w stronę jeszcze większej elastyczności inwestowania. Oprócz euro (EUR), dolara amerykańskiego (USD), funta brytyjskiego (GBP) i tenge kazachskiego (KZT), użytkownicy mogą teraz korzystać także z polskiego złotego (PLN), franka szwajcarskiego (CHF), dolara kanadyjskiego (CAD), dolara hongkońskiego (HKD) oraz dirhama ZEA (AED).

Ta aktualizacja ma realny wpływ na codzienne inwestowanie. Możliwość wpłat i wypłat środków w walucie rachunku eliminuje koszty przewalutowania, a konwersja walut za pośrednictwem globalnej platformy LMAX Exchange pozwala reagować na zmiany kursów w dogodnym momencie. Dzięki temu inwestor może np. trzymać część środków w dolarach, a część w frankach, zachowując kontrolę nad momentem wymiany.

Rozszerzenie oferty walutowej Freedom24 sprzyja także zarządzaniu ryzykiem. Posiadanie środków w różnych walutach umożliwia dywersyfikację portfela i zabezpieczenie się przed zmianami kursów. Dla polskich inwestorów, którzy często inwestują w amerykańskie akcje, możliwość posiadania rachunku w dolarach bez konieczności każdorazowego przewalutowania jest dużym ułatwieniem.

W szerszym kontekście takie rozwiązania wpisują się w globalny trend tworzenia platform inwestycyjnych, które nie tylko dają dostęp do giełd, ale też oferują kompleksową infrastrukturę finansową, łącząc funkcje rachunku, wymiany walut, analiz i strategii.

Dostępne rekomendacje i raporty

Freedom24 stawia również na rozwój zaplecza analitycznego i edukacyjnego. Użytkownicy mogą korzystać z rekomendacji analityków, przeglądać raporty spółek oraz śledzić szczegółowe dane finansowe. Wszystko to dostępne jest w jednym ekosystemie, bez potrzeby korzystania z wielu serwisów czy aplikacji.

Dzięki lokalnemu przedstawicielstwu w Warszawie i obsłudze w języku polskim, polscy inwestorzy mogą liczyć na wsparcie w ojczystej mowie. To istotny element, szczególnie dla osób stawiających pierwsze kroki w inwestowaniu online, które cenią sobie dostępność i zrozumiałość języka finansów.

Platformy takie jak Freedom24 stanowią pomost między światem wielkich finansów a indywidualnym inwestorem, który może dziś zarządzać swoim portfelem z dowolnego miejsca na świecie. Połączenie innowacyjności, przejrzystości i dostępności sprawia, że inwestowanie online staje się nie tylko wygodne, ale też coraz bardziej świadome.

Inwestowanie, niezależnie od narzędzi i platform, zawsze wiąże się z ryzykiem. Nawet najlepsze strategie i aplikacje nie gwarantują zysków. Dlatego tak ważne jest zrozumienie mechanizmów rynku, dywersyfikacja portfela i konsekwencja w działaniu.

Freedom24 przypomina, że każda decyzja inwestycyjna powinna być poprzedzona analizą i, jeśli to możliwe, konsultacją z doradcą finansowym. To podejście łączy nowoczesność z odpowiedzialnością – cechami, które definiują współczesne inwestowanie online.

O Freedom24

Freedom24 łączy europejskich klientów z największymi międzynarodowymi rynkami kapitałowymi. Platforma online oferuje inwestorom dostęp do szerokiej gamy akcji, funduszy ETF, obligacji korporacyjnych i skarbowych, a także opcji na akcje amerykańskie – na rynkach Ameryk, Europy i Azji.

Pod marką Freedom24 działa międzynarodowy broker internetowy Freedom Finance Europe Ltd., spółka zależna amerykańskiej spółki holdingowej Freedom Holding Corp. (NASDAQ: $FRHC). Posiada ona licencję CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) i działa w ramach regulacji MiFID II, obsługując wszystkie kraje UE i EOG, z fizyczną obecnością w 10 państwach. Freedom24 jest europejską spółką zależną Freedom Holding Corp., międzynarodowej grupy finansowej działającej w USA, Europie i Azji Centralnej, notowanej na giełdzie NASDAQ.

