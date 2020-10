Indeks Stoxx 600 zwyżkuje o 0,4 proc. Mocniej rosną kursy akcji spółek cyklicznych: banków i motoryzacji.

Renault SA zwyżkuje o 2,3 proc. - spółka miała wyższą sprzedaż kwartalną od oczekiwań analityków.

Kurs akcji Barclays rośnie o 4 proc. - dane z III kw. były lepsze od prognoz rynkowych.

Signify zyskuje 3 proc. - skorygowany EBITA za III kw. był wyższy od konsensusu.

Thule zyskuje 5 proc. po wynikach za III kw.

Dometic tanieje o 5 proc. po publikacji raportu kwartalnego.

Kerig traci i 3,1 proc. po słabszej sprzedaży zanotowanej w III kw.

W USA nadal trwają targi pomiędzy Republikanami a Demokratami w sprawie pakietu bodźców dla gospodarki.

Wprawdzie przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i sekretarz skarbu USA Steven Mnuchin poczynili dalsze postępy w negocjacjach, ale porozumienie może spotkać się ze sprzeciwem części Republikanów w Senacie, których nie zadowala rachunek wydatków na gospodarkę.

Inwestorzy analizują też wynik ostatniej debaty w USA przed wyborami prezydenckimi 3 listopada.

Zakończone w Nashville drugie i zarazem ostatnie "starcie" kandydatów na prezydenta uwypukliło różnice w kluczowych politycznych obszarach. Oprócz podejścia do epidemii koronawirusa spierano się m.in. o kwestie gospodarcze i politykę klimatyczną.

Ubiegający się o reelekcję prezydent USA Donald Trump zapewniał, że państwo "mocno walczy" z wirusem. Obiecał też, że szczepionka na Covid-19 powstanie w ciągu kilku tygodni.

Obwiniając Chiny za rozwój epidemii Trump podkreślił, że Stany Zjednoczone produkują teraz tysiące respiratorów i wysyłają je do innych państw.

Joe Biden, kandydat Demokratów, swoją wypowiedź zaczął od przypomnienia, że na Covid-19 zmarło już ponad 220 tys. Amerykanów.

"Ktoś kto jest odpowiedzialny za śmierć tylu osób nie powinien być prezydentem USA" - stwierdził, zarzucając Trumpowi niekompetencję. Biden ostrzegł przed "ciemną zimą" i obiecał, że w przypadku wyborczego zwycięstwa będzie miał plan na walkę z epidemią.

"Ostatnia debata prezydencka tak naprawdę nie wniosła wiele do tego, co każdy z nich zrobiłby" - ocenia Shane Oliver, szef strategii inwestycyjnej w AMP Capital Investors Ltd.

"Ale bardziej spokojne i rozsądne podejście prezydenta Trumpa może tym razem działać na jego korzyść" - dodaje.

W piątek tymczasem inwestorzy poznają wstępne wyliczenia PMI w przemyśle i usługach w krajach Europy - po pierwszej połowie października.

Są już dane z Francji i Niemiec.

PMI w przemyśle Francji w X wyniósł 51,0 pkt, zgodnie z prognozą analityków, a w usługach wyniósł 46,5 pkt., podczas gdy rynek szacował 47,0 pkt.

W Niemczech z kolei w przemyśle PMI był na bardzo dobrym poziomie:58,0 pkt wobec prognozy 55,0 pkt., ale w usługach wyniósł tylko 48,9 pkt wobec szacowanych 49,4 pkt.

O 10.00 pojawi się PMI ze strefy euro, a o 10.30 z W.Brytanii.

W piątek na rynku walutowym brytyjski funt zniżkuje o 0,1 proc. do 1,3071 USD.

Japoński jen umacnia się o 0,1 proc. do 104,78 za 1 USD.

Rentowność 10-letnich UST wynosi 0,85 proc., niżej o 1 pb, a 10-letnich bundów spada o 1 pb do -0,57 proc.

Baryłka ropy WTI na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 40,51 USD, niżej o 0,31 proc., a Brent na ICE Futures Europe w Londynie kosztuje 42,32 USD za baryłkę, niżej o 0,35 proc.

Złoto zyskuje 0,1 proc. do 1.906,29 USD za uncję.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.40