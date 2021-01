O tym, że ceny kryptowalut są bardzo zmienne, pokazały nam ostatnie dni. Wykres kursowy Bitcoina, czyli najpopularniejszej waluty kryptograficznej, w ciągu niecałych dwóch tygodni zdołał zanotować dwa znaczące spadki, między którymi pojawiło się jedno wyraźne odbicie. Taka sytuacja zawsze przyprawia inwestorów co najmniej o szybsze bicie serca. Dla wielu posiadaczy wirtualnych monet nawet najdrobniejsza wzmianka o spadkach cenowych wiąże się z utratą niemałych pieniędzy. Handel kryptowalutami, choć modny i często opłacalny, jest tak samo ryzykowny, jak chociażby inwestowanie na giełdzie lub runku Forex. Aby nie zbankrutować w ekspresowym tempie, warto wiedzieć, jak radzić sobie w przypadku poniesienia strat.

Zanim zacznie się inwestować

W reklamach leków często można usłyszeć, że lepiej jest zapobiegać chorobom, niż je później leczyć. Zasada ta powinna też przyświecać każdemu, kto decyduje się inwestować w kryptowaluty. Zanim ulokuje się w tego rodzaju aktywa pierwsze pieniądze, należy zrobić wszystko, by zminimalizować ryzyko poniesienia strat. Podstawą jest zdobycie możliwie najszerszej wiedzy teoretycznej. Niezbędne wydaje się także określenie indywidualnego planu inwestowania, który będzie zawierać kilka scenariuszy działania w chwili popełnienia błędu. Strategia handlowa powinna też jasno informować o tym, ile kapitału może przeznaczyć trader na danym etapie procesu inwestowania. Te pozornie łatwe do wykonania czynności dają większą kontrolę nad stanem konta i pomagają podjąć słuszną decyzję, która ma przecież zakończyć się zarobkiem.

Analiza i wyciąganie wniosków

Każda decyzja handlowa musi być poparta analizą. Lokowanie kapitału w ciemno to zwykły hazard i liczenie na szczęśliwy los. Zawsze trzeba sprawdzić, jak w analogicznym okresie w poprzednich latach zachowywał się kurs wybranej kryptowaluty. Trzeba też wziąć pod uwagę różne czynniki zewnętrze, które mogą wpłynąć na zachowania kursowe. Dla przykładu – ostatnie spadki Bitcoina były prawdopodobnie efektem opinii JP Morgana o uruchomieniu dużego funduszu ETF inwestującego właśnie w BTC. Wszystkie tego rodzaju spekulacje trzeba przeanalizować i dopiero w oparciu o twarde dane liczbowe decydować się na zakup aktywu.

A co, gdy już popełni się błąd? Fundamentem do odrobienia strat jest znalezienie głównej przyczyny utraty części kapitału i wyciągnięcie odpowiednich wniosków. Należy zastanowić się, na którym etapie inwestycji coś zadziałało w nieprawidłowy sposób i wskazać, co konkretnie doprowadziło do utraty pieniędzy.

Inwestowanie bez emocji

Poniesienie straty może być frustrujące. Szczególnie, gdy mowa o dużych kwotach pieniężnych. Najgorsze, co można jednak zrobić po błędnie podjętej decyzji, to od razu przystąpić do kolejnych działań bez dokonania niezbędnej analizy. Dużym problemem traderów (nie tylko tych początkujących) jest inwestowanie pod wpływem emocji. Złość to jeden z najgorszych doradców handlowych. Popycha nas do podjęcia decyzji nieracjonalnych, a całą strategię kupowania lub sprzedaży kryptowalut zamienia w grę losową. Kluczem do sukcesu jest inwestowanie bez emocji, poparte danymi i minimalną szczyptą intuicji. Nigdy nie rzucajmy się do natychmiastowego odrabiania strat, gdyż takie zachowanie przypomina przygodę w kasynie a nie poważny trading.

Warto też być pokornym wobec rynku kryptowalut. Jak wykazują badania, duża część inwestorów giełdowych ma mylne przekonanie o swojej wyższości wobec innych. Nie brak osób, które myślą, że znalazły wyjątkowy sposób na zarobienie dużych pieniędzy w krótkim czasie, gdy w tym samym momencie reszta traderów bezskutecznie próbuje dorobić się majątku. Takie same zachowania można zauważyć wśród inwestujących w waluty kryptograficzne. Rynek tego aktywu nie znosi pychy. Jeśli naprawdę myśli się o skutecznym i systematycznym zarabianiu na wirtualnych walutach, trzeba schować dumę do kieszeni i ostrożnie podchodzić do swoich oryginalnych pomysłów na pomnożenie kapitału.

Dywersyfikacja portfela

Nie warto inwestować w jeden rodzaj kryptowalut. Ba! Warto wręcz poszukać całkowicie innych, bardziej bezpiecznych sposobów na pomnażanie posiadanego już kapitału. Dywersyfikacja pomaga zminimalizować rozmiary możliwych strat i zbudować swojego rodzaju zabezpieczenie przed całkowitym bankructwem. Rozwiązanie to szczególnie zaleca się osobom rozpoczynającym swoją przygodę z inwestowaniem.

Defensywa zamiast ataku

Straty przy inwestowaniu, nie tylko w kryptowaluty, są całkowicie normalne i prawdopodobnie każdy trader musiał się zmierzyć z tego rodzaju wyzwaniem. Bez względu na rozmiary handlowej porażki, warto na początku przyjąć strategię obronną. Należy za wszelką cenę sprawić, by nasz osobisty finansowy kryzys się nie pogłębiał. W takiej sytuacji defensywa będzie dużo bardziej roztropna niż zmasowany atak. Z drugiej strony, nie wolno zbyt długo chować się za podwójną gardą. Prędzej czy później trzeba będzie ponownie pomyśleć o podjęciu kolejnych kroków handlowych. Jeśli wyczuje się dobry moment do kolejnego zakupu, a decyzję o nim poprze się analizą, nie warto bać się kolejnych strat. Te mogą bowiem przytrafić się nawet wtedy, gdy wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby na pewny sukces.