Autor: Alex Boltyan, analityk w firmie Esperio

To pozornie było głównym powodem, dla którego trzy główne wskaźniki Wall Street próbowały się podnieść na 48 godzin przed oczekiwanym publikacją inflacji. Indeks szerokiego rynku S&P 500 wzrósł o ponad 1,75%, aby przetestować obszar 4200 nowego raportu CPI, ponieważ sama inflacja, jak również polityka monetarna, nigdy nie były samowystarczalnym źródłem niepokoju w rynek. Odciążenie gospodarstw domowych ma z pewnością kluczowe znaczenie, ale nie jest jedynym elementem schładzającym formuły stagflacyjne. Wysokie koszty kredytów dla przedsiębiorstw mogą mieć duży wpływ na wyniki przedsiębiorstw, prowadząc do spadku zysków.

Po lipcowym szczycie sezonu sprawozdawczego II kwartału, kiedy dane finansowe i prognozy gigantów technologicznych, w tym Apple, Microsoftu i Google, raczej uspokoiły całą społeczność inwestycyjną, akcje te nadal były postrzegane bardziej jako podstawowa klasa aktywów zabezpieczających. Jednak sentyment rynkowy do setek mniejszych firm jest bardzo zróżnicowany, a najnowsze raporty korporacyjne z tego tygodnia wzbudziły obawy dotyczące sektora podróży i rozrywki, a także półprzewodników.

Norwegian Cruise Line Holdings straciło 10,86% po tym, jak wyniki za II kw. przekroczyły średni konsensus Wall Street. Wykazało kolejną stratę 1,14 USD na akcję wbrew ogólnym oczekiwaniom, że szkody finansowe można zminimalizować do poziomu około 88 centów. Pomimo wzrostu sprzedaży biletów pasażerskich, przychody osiągnęły zaledwie 1,19 miliarda dolarów, wciąż daleko od poziomu sprzed korony 1,66 miliarda dolarów w II kwartale 2019 r. Optymizm w zakresie powrotu do zdrowia wzrósł wiosną, ale teraz linia wycieczkowa wydała niefortunne wytyczne, w których stwierdza, że oczekuje się, że firma nie powróci do osiągnięć sprzed pandemii do 2023 roku.

Inflacja na świecie byłaby prawdopodobnie kluczową przeszkodą, ponieważ uniemożliwia rodzinom wydawanie większych pieniędzy na wakacje. Ceny akcji innych przedstawicieli branży wycieczkowej, w tym Royal Caribbean i Carnival, również spadły o ponad 5%. Udziały operatora turystycznego Tui AG w Europie również spadły o prawie 1,5% po tym, jak ta zakorzeniona w Niemczech grupa rekreacyjna zgłosiła stratę operacyjną z powodu zakłóceń w ruchu lotniczym i wzrostu kosztów. Jego prezesi powiedzieli, że Tui nadal spodziewa się większej liczby gorących rezerwacji w okresie letnim do poziomu zbliżonego do poziomu sprzed kryzysu.

Wyniki te mogą wskazywać na potencjalne niedobory dochodów w zupełnie innych segmentach biznesowych. Na przykład Ralph Lauren stracił ponad 4% po tym, jak podał wyniki kwartalne, które przekroczyły prognozy, ale ostrzegł, że zbyt silny dolar może obniżyć sprzedaż w 2023 roku. Akcje Signet Jewellers spadły o 11,5% po najgorszych niż oczekiwano wynikach finansowych za II kwartał zostały opublikowane wraz z całorocznymi prognozami na 2022 r. po słabszej stronie, odnoszącymi się do ograniczenia popytu konsumentów z powodu czynników inflacyjnych.

Micron Technology prognozuje ujemny przepływ środków pieniężnych w związku ze słabszymi przychodami z komputerów i gier wideo, które mają wpłynąć na popyt na chipy. Nvidia straciła prawie 9%, ciągnąc w dół akcje innych producentów chipów. Analitycy Esperio sugerują, że w przyszłości może pojawić się więcej alarmujących sygnałów o globalnym efekcie braku pieniędzy na spełnienie pragnień konsumentów, a inwestorzy powinni przygotować się na możliwą negatywną reakcję cen akcji.