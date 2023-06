Nagroda przyznawana jest „przedsiębiorcom z sektora finansowego, którzy w swoich działaniach przyczynili się do budowania postaw empatycznych wśród swoich pracowników, wyróżniają się szerokimi działaniami CSR i wspierają rozwój edukacji włączającej dzieci w Polsce”.

Na pomysł honorowania wysiłków i dokonań w tym obszarze wpadł Artur Czepczyński, znany przedsiębiorca i społecznik, fundator Czepczyński Family Foundation (CFF) – fundacji rodzinnej realizującej od kilku lat z coraz większym powodzeniem w całym kraju dwa projekty wypełniające istotną lukę w polskim systemie edukacyjnym: ABC Ekonomii i ABC Empatii. Jednym z filarów tej pierwszej jest prowadzona wśród przedszkolaków i uczniów podstawówek edukacja finansowa.

– Wiemy, że stoi ona w Polsce na niskim poziomie i to trzeba zmieniać. Dobrze, że są takie inicjatywy – podkreślił, odbierając nagrodę Przemysław Gdański.

– Fundacja robi dobre rzeczy i dlatego ją wspieramy – mówił Brunon Bartkiewicz.

Artur Czapczyński poinformował z radością, że już 2700 przedszkoli i szkół korzysta z przygotowanych przez CFF materiałów edukacyjnych.

– Liczymy, że banki pomogą w dalszej edukacji dzieci. Dziękuję wszystkim, którzy już pomogli. Marzy mi się, by edukacja ekonomiczna oraz w obszarze empatii realizowana była we wszystkich placówkach oświatowych w Polsce. Wszędzie tam, gdzie już jest, okazała się niezwykle trafiona i potrzebna – podkreśla szef rady Fundacji, który od pewnego czasu stara się włączyć w te działania nie tylko innych ludzi biznesu, lecz także samorządowców.

Na początku czerwca, podczas kongresu Perły Samorządu, statuetki „Samorządowiec z Empatią 2023” (dla tych, którzy „przyczynili się do budowania postaw empatycznych i wspierania działań strukturalnych w zakresie edukacji włączającej”) otrzymali z rąk Artura Czepczyńskiego: Paulina Stochniałek, członkini zarządu województwa wielkopolskiego, Elżbieta Lanc, członkini zarządu województwa mazowieckiego, oraz Władysław Ortyl, marszałek Podkarpacia.

Wielkopolska dała świetny przykład

– Na czym nie warto oszczędzać? Oczywiście – na wiedzy. Inwestycja w rozwój dzieci gwarantuje dużą stopę zwrotu w przyszłości. Rozumieją to niektórzy samorządowcy i niektórzy bankowcy. W ramach współpracy z nimi szkolimy nauczycieli, w tym wolontariuszy, wyposażamy ich w niezbędne materiały i oczywiście w nasze książki „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” oraz „ABC Empatii, bo wszyscy jesteśmy tacy sami!” – wyjaśnia Damian Kupczyk, prezes CFF.

Jako niezwykle inspirujące i potrzebne, a jednocześnie mogące być wzorem do naśladowania dla innych, wskazuje zakrojone na szeroką skalę działania prowadzone wspólnie z władzami samorządowymi Wielkopolski. W ramach zakrojonego na szeroką skalę projektu koordynowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Cyfrową Szkołę Wielkopolsk@ 2020, w bliskim partnerstwie z CFF, pakiety edukacyjne ABC Ekonomii i ABC Empatii trafiły do 591 miejskich i wiejskich szkół w całym regionie. To w sumie ponad 8 t książek i materiałów! Do tego zestawy powitalne.

– Każdy pakiet edukacyjny zawiera gotowe materiały dla nauczycieli realizujące podstawę programową w przyjazny, angażujący i nowoczesny sposób. Dzięki tym publikacjom dzieci poznają podstawowe zasady ekonomii, wartość pracy i pieniądza, ale też znaczenie pomagania, zrozumienia dla osób chorych i z niepełnosprawnością. Wiemy, że brak zrozumienia prowadzi do strachu, a strach do agresji, dlatego chcemy to zmieniać – podkreśla Paulina Stochniałek.

W liście do szkół członkini zarządu województwa wielkopolskiego tak zapraszała nauczycieli do wzięcia udziału w tej wielkiej edukacyjnej przygodzie: „W życiu wiele zależy od nas samych, a w rękach mamy sprawczość. Dlatego daję państwu klucz, który wesprze was w przekazywaniu tej wiedzy najmłodszym. Otwiera on przestrzeń na umiejętności i cechy, które towarzyszyć będą dzieciom przez całe życie. (…) Pozwólmy wyzwalać dobre emocje, uczmy najmłodszych empatii i rozumienia otaczającego świata. To również element tak bliskiej mi edukacji obywatelskiej – uczyć mądrych wyborów i decyzji, włączać do wspólnych działań, przywracać wartość zaangażowania i pracy”.

Empatia równie ważna jak ekonomia

Czepczyński Family Foundation jest spełnieniem marzeń Justyny i Artura Czepczyńskich, przedsiębiorców i rodziców trójki dzieci: Wiktora, Eryka i Zosi. Świat biznesu, bardzo dobrze im znany, nie jest jedynym obszarem, w którym aktywnie działają. Dorastając pod okiem swojego taty – wieloletniego dyrektora lokalnej szkoły – Artur poznał realia polskiej edukacji, dlatego jako przedsiębiorca stara się aktywnie przyczynić do polepszenia jakości i dostępności oświaty dla wszystkich dzieci. Łącząc różne światy: biznesu, edukacji, a ostatnio także samorządów będących gospodarzami naszych małych ojczyzn, Czepczyńscy przekonują, że można, a nawet trzeba prowadzić edukację ekonomiczną i proempatyczną już w gronie najmłodszych, czyli od przedszkoli i pierwszych klas podstawówki.

Nauka empatii, w tym uwrażliwianie wszystkich na osoby z niepełnosprawnościami, jest dla rodziny Czepczyńskich równie ważna jak edukacja ekonomiczna.

– Jako rodzice dziecka niedosłyszącego, po licznych operacjach, doświadczyliśmy wielu sytuacji, które wzbudziły w nas potrzebę edukowania dzieci i ich rodziców w kwestii empatii i tolerancji. Poprzez przygotowane i realizowane przez nas wspólnie z licznymi partnerami projekty chcemy zmieniać oblicze działań edukacyjnych dostosowując je do realnych potrzeb uczniów. Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym na tym zależy: w biznesie, samorządach, organizacjach pozarządowych. Działając razem na tym polu, dosłownie wszyscy zyskamy – przekonuje Artur Czepczyński.

Oprócz działań mających na celu zmianę samej edukacji rodzinna fundacja chce zmieniać także środowisko funkcjonowania i rozwoju osób z niepełnosprawnościami. Dlatego zmierza do likwidacji barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami oraz ich aktywizacji. Te cele CFF realizuje, prowadząc działalność publicystyczną i informacyjną, edukacyjną i badawczą, organizację lekcji, warsztatów, szkoleń i konferencji oraz wyposażanie instytucji oświatowych, edukacyjnych, kulturowych w narzędzia i materiały dotyczące edukacji i wychowania.

ABC dobrego człowieka

Uruchomiony przez CFF kilka lat temu projekt ABC Ekonomii odniósł wielki sukces, a zarazem uświadomił twórcom i współpracownikom fundacji, jak ogromne jest społeczne zapotrzebowanie na edukację ekonomiczną – spychaną dotąd w naszym systemie edukacji na margines. Dlatego fundacja poszła dalej i stworzyła wspomnianą książkę „ABC Ekonomii, czyli pierwsze kroki w świecie finansów” dedykowaną pięcio- i sześciolatkom oraz uczniom klas I–III. Jej autorami są Wiktor Czepczyński i Żaneta Kupczyk.

Pięknie wydana książka zawiera 12 opowiadań, z których każde porusza inne zagadnienie ze świata ekonomii i finansów. Młodzi czytelnicy, wraz z głównymi bohaterami – Zosią i Maksem, poznają odpowiedzi na nurtujące pytania, np. czym są pieniądze, skąd się biorą i dlaczego nie z bankomatu? Po co pracujemy i jaki można mieć zawód? Czym jest budżet domowy, co to znaczy oszczędzać czy też kim jest wolontariusz?

Równoległy projekt, ABC Empatii (w tym książka będąca kontynuacją przygód Zosi i Maksa w tym obszarze), ma – poprzez edukację najmłodszych – pomóc w usuwaniu barier i stereotypów związanych z osobami z niepełnosprawnościami, a także zmienić myślenie i odwrócić negatywne postawy.

– Pokazujemy świat, w którym wszystkie dzieci zasługują na takie samo traktowanie, bez względu na ich stan zdrowia. Tłumaczymy językiem dziecka, na czym polegają różne niepełnosprawności i schorzenia oraz jakie wynikają z tego różnice w codziennym życiu. Uwrażliwiamy dzieci na inny niż ich własny stan zdrowia, kształtujemy pozytywne postawy zarówno wśród młodych, jaki i ich rodziców – wylicza Wiktor Czepczyński, który napisał książkę wraz z Żanetą Kupczyk i Katarzyną Muzyką-Jacheć.

Dodaje, że z obiema publikacjami wiąże się pełne wsparcie metodyczne dla nauczycieli, wychowawców, opiekunów i wyposażenie ich w wartościowe materiały edukacyjne. To wsparcie dla rodziców i opiekunów w postaci dobrego narzędzia do rozmowy z dziećmi.

Fundacja, świadoma tego, że tylko współdziałanie wszystkich ludzi dobrej woli przybliży do osiągnięcia postawionych celów, stawia w projekcie ABC Empatii na długofalową kooperację z organizacjami, fundacjami i ze stowarzyszeniami działającymi w obszarze niepełnosprawności. Bezcenne jest tutaj także zrozumienie i wsparcie samorządów oraz przedstawicieli wrażliwego biznesu, dla których społeczna odpowiedzialność jest czymś więcej niż tylko efektownym czy modnym hasłem.

