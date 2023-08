Miesiąc temu w Londynie odbyła się premiera nowej książki Nialla Kishtainy’ego „Infinite City”. Możecie tytuł tłumaczyć na różne sposoby – zwłaszcza że na polskie wydanie na razie się nie zanosi. Może to być „Wieczne miasto”. „Miasto bez granic” lub „Miasto nieskończone”. Rzecz traktuje o Londynie. Wielkiej, może największej metropolii w dziejach świata. Przynajmniej gdy chodzi o wpływ na rozwój oryginalnej, nierzadko wywrotowej myśli społecznej. Bo tym, co spina to londyńskie dziedzictwo, jest – zdaniem Kishtainy’ego – utopia. To dzięki niej właśnie nad Tamizą powstawały najważniejsze prace światowych wizjonerów, którzy próbowali wymyślić sobie lepszy, wręcz idealny świat.

Przy okazji zdałem sobie sprawę, że Kishtainy nie jest w Polsce autorem nieznanym. W tym roku na naszym rynku pojawiło się kolejne – już czwarte – wznowienie jego pierwszej książki „Krótka historia ekonomii". Choć bardziej niż doskonale wpisuje się ona w tematykę niniejszej kolumny, to nigdy – przez naście lat jej istnienia – nie została przeze mnie opisana. Czas najwyższy naprawić to przeoczenie.