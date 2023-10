"Waloryzacja 500+ została przyjęta przez Sejm większością PiS, ale tych pieniędzy w budżecie nie ma i to też będzie wymagało – o czym mówiliśmy – rozmów na poziomie rządu, co z tym problemem zrobić. Taki jest problem, że oni przyjęli ustawę, a nie zostawili na to pieniędzy. Waloryzacja 500+ z długu będzie podpalać inflację, to jest ogromny problem dla nas wszystkich" – powiedziała w środę w Radiu Zet wiceprzewodnicząca Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

Do tych słów odniosła się na portalu X minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

"Wbrew słowom pani poseł Hennig-Kloski środki na podwyższenie świadczenia 500plus do 800plus są zabezpieczone w budżecie państwa na 2024 rok" - zapewniła.

