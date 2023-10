Złoty w czwartek wieczór osłabił się o blisko 0,1 proc. do euro, które ok. godz. 17 kosztowało 4,46 zł. Złoty zyskał za to nieco ponad 0,1 proc. do dolara, który ok. godz. 17 kosztował niespełna 4,22 zł. Frank szwajcarski umocnił się do złotego o 0,5 proc. i kosztował 4,7 zł.

W czwartek rano euro kosztowało prawie 4,46 zł, dolar 4,23 zł, a frank blisko 4,71 zł.

