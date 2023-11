Co stanowiska partii opozycji demokratycznej oznaczają dla beneficjentek i beneficjentów programu 800 plus?

800 plus: Stanowisko KO i Lewicy

Lider Koalicji Obywatelskiej, Donald Tusk, jasno wyraził swoje poparcie dla podniesienia świadczenia do 800 złotych. Co więcej, Tusk zaznaczył, że jego partia była gotowa wprowadzić tę podwyżkę już w czerwcu 2023 roku, co jednak nie znalazło akceptacji ze strony rządzącej partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy również zadeklarowała, że jej partia nie ma zamiaru likwidować programu, lecz raczej chce go waloryzować i dostosowywać do bieżących potrzeb społecznych. W jej opinii nie wystarczy jednorazowe wsparcie, ale konieczne jest zapewnienie długofalowych rozwiązań dla rodzin.

800 plus: Stanowisko Trzeciej Drogi

Stanowisko Trzeciej Drogi w kwestii programu 800 plus jest nieco bardziej skomplikowane. Lider partii, Szymon Hołownia, wypowiedział się przeciwko "rozdawnictwu", sugerując konieczność przemyślenia waloryzacji programu 500 plus. Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystko, co już zostało obiecane społeczeństwu, powinno zostać zachowane.

800 plus: Przyszłość programu

Wszystko wskazuje na to, że w przypadku stworzenia rządu przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę, program 800 plus zostanie utrzymany, ale być może z pewnymi zmianami. Tomasz Siemoniak z KO podkreślił, że kompromis będzie kluczowy w negocjacjach koalicyjnych, co może oznaczać, że każda z partii będzie musiała pójść na pewne ustępstwa.

800 plus: Podsumowanie

Pomimo różnic w podejściu do programu 800 plus między poszczególnymi partiami, wydaje się, że istnieje wspólna wola utrzymania wsparcia finansowego dla polskich rodzin. Jednak dokładna forma i warunki tego wsparcia będą zależeć od wyniku negocjacji i ostatecznego kształtu przyszłego rządu.