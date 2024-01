Według danych zebranych przez Bloomberg kapitalizacja rynkowa amerykańskiego rynku akcji jest obecnie o 38 bilionów dolarów większa, niż kapitalizacja rynków Hongkongu i Chin razem wziętych, co stanowi nowy rekord.

Gospodarka Chin traci w oczach inwestorów

Rosnąca rozbieżność wartości obu rynków pojawia się w momencie, gdy gwałtowne straty na chińskiej giełdzie odzwierciedlają niepokojący obraz nastrojów światowych inwestorów wobec drugiej największej gospodarki świata.

Jednocześnie amerykańskie akcje osiągnęły rekordowe poziomy dzięki wzrostowi wartości firm technologicznych o wysokiej kapitalizacji, który nastąpił w atmosferze optymizmu, że Rezerwa Federalna obniży w tym roku stopy procentowe i kraj doświadczy miękkiego lądowania gospodarczego.

Chińskie akcje straciły na wartości rynkowej ponad 6,3 biliona dolarów w porównaniu ze szczytem w lutym 2021 r. W tym samym okresie akcje amerykańskich spółek zyskały około 5,3 biliona dolarów.

Zadyszka gospodarki Chin

Inwestorzy byli rozczarowani działaniami Pekinu zmierzającymi do ożywienia gospodarki zmagającej się z deflacją i trwającym kryzysem na rynku nieruchomości.

Jednak to, co zaczęło się jako exodus motywowany wynikami, teraz może stać się zmianą strukturalną ze względu na wątpliwości co do długoterminowego programu gospodarczego Pekinu i strategicznej konkurencji z USA. Chiński wskaźnik cen pokazuje najdłuższą passę deflacji od 1999 r.

Stratedzy Bloomberga, w tym Kumar Gautam, napisali w notatce, że choć korekta w Chinach może wydawać się przesadzona, to symulacje analityków sugerują, że w tym stanie chińska giełda może pozostać na dłużej. Oszacowali, że prawdopodobieństwo, że indeks MSCI China Index będzie utrzymywał się poniżej szczytu przez średnio 35 miesięcy, wynosi 51 proc.

Szansa na techniczne odbicie

W tym, że zła passa na chińskiej giełdzie trwała tak długo, a akcje podlegały mocnej przecenie, część inwestorów dostrzega potencjał do technicznego odbicia. Jak wynika z danych zebranych przez Bloomberg, wyprzedaż sprawiła, że indeks MSCI China był na poziomie o 60 proc. niższym niż benchmark amerykańskich akcji.

Na razie jednak nie widać końca fatalnego początku 2024 r. dla chińskich akcji. Niecały miesiąc po rozpoczęciu nowego roku wskaźnik chińskich akcji notowanych w Hongkongu stracił już 13 proc., co czyni go najgorszym wśród głównym indeksów na świecie.