Ta inicjatywa stanowi kolejny w ostatnich miesiącach istotny dla ZEN.COM element rozbudowy ofrety produktowej obejmującej płatności transgraniczne. Wprowadzenie przelewów w walucie PLN za pomocą technologii PrivatMoney stanowi opłacalne, proste i natychmiastowe rozwiązanie do wysyłania pieniędzy na Ukrainę, oferując namacalne korzyści zarówno dla nadawców, jak i odbiorców.

Michał Bogusławski, CCO w ZEN.COM, stwierdził: „Nasze partnerstwo z PrivatBank i uruchomienie przelewów walucie PLN to bardzo ważne osiągnięcia w naszej misji dostarczania innowacyjnych i ukierunkowanych na użytkownika rozwiązań fintechowych. Jesteśmy dumni, że możemy zaoferować naszym użytkownikom bezpieczny, szybki i opłacalny sposób na wsparcie ich bliskich na Ukrainie, wzmacniając tym samym nasze zaangażowanie w rozwój transgranicznych płatności. Zależy nam, aby technologie finansowe i płatności były łatwo dostępne dla wszystkich”

Reklama

Usługa przelewów PrivatMoney oferowana przez ZEN.COM wyróżnia się na rynku dzięki swojej opłacalności, prostocie i szybkości. Z minimalną opłatą prowizyjną w wysokości zaledwie 1%, stanowi atrakcyjną opcję dla osób pragnących wesprzeć finansowo swoich bliskich bez dodatkowych, wysokich kosztów. Aplikacja ZEN.COM umożliwia szybkie przesyłanie środków, które są natychmiast dostępne dla odbiorców w walucie UAH lub PLN w PrivatBanku, z korzystnymi kursami wymiany oferowanymi przez bank. Ta inicjatywa podkreśla zaangażowanie ZEN.COM w zapewnienie łatwego dostępu do usług finansowych dla osób mieszkających i pracujących w Polsce, mających rodzinę i przyjaciół na Ukrainie, ułatwiając im międzynarodowe wsparcie finansowe.

Olga Akopian, Head of Ukrainian Market Development w ZEN.COM, komentuje: „Naszym celem jest skupienie usług finansowych wokół doświadczeń użytkownika. Słuchamy naszych klientów i dostosowujemy się do ich potrzeb, zapewniając, że każda interakcja z aplikacją ZEN.COM jest prosta, skuteczna. i korzystna”. To właśnie zaangażowanie w rozwój ukierunkowany na użytkownika i opiekę nad klientem wyróżnia ZEN.COM na rynku finansowym.

Reklama

ZEN.COM dąży do dostarczania unikalnych i ułatwiających zarządzanie finansami usług, które adekwatnie odpowiadają na rosnące i zmieniające się potrzeby swoich klientów - zarówno obecnie, jak i w przyszłości.