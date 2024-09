Kwota 2520 zł obowiązuje tylko dla 2025 r. W następnych latach będzie co roku waloryzowana. To dodatek dopełniający. Nazwijmy go "dodatkiem 1". Wszyscy już wiemy, kto go otrzyma i od kiedy. W piątek odbyła się debata w Sejmie o tym dodatku (relacja PAP na końcu artykułu)

Oburzenie osób otrzymujących rentę socjalna wywołała informacja, że dodatek "1" jest dla rencistów renty socjalnej, którzy spełniają kryterium „całkowicie niezdolny do pracy i samodzielnej egzystencji”. W efekcie protestów rząd zapowiedział wprowadzenie w przyszłości drugiego dodatku.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń potwierdził, że rząd ma świadomość pozbawienia szeregu osób z możliwości korzystania z dodatku dopełniającego. Zadeklarował:

Grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

WAŻNE! Portal Infor.pl ustalił, że jest możliwe, że drugi dodatek - tym razem do renty z tytułu niezdolności do pracy - będzie wypłacany od 1 stycznia 2025 r. Takie informacje dziennikarze otrzymali od Ministerstwa Rodziny i opisali w artykule: W 2025 r. 2 nowe dodatki do rent dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim orzeczeniem? MRPiPS pracuje nad zmianami

W artykule Infor.pl czytamy o zamiarach rządu: "planujemy wypłaty dodatkowych świadczeń zarówno dla osób na rencie socjalnej oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji jak i dla osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji”. Więcej w artykule źródłowym na Infor.pl.

Ważne Rząd deklaruje poważną reformę rent w 2026 r. i 2027 r. Ma ona dotyczyć np. zmiany kryteriów orzekania o niepełnosprawności i niesamodzielności. W odpowiedzi na zapytanie Infor.pl, Ministerstwo potwierdziło wcześniejsze deklaracje, że - nie czekając na reformę 2026/2027 - już w 2025 r. system wsparcia pomocy dla osób niesamodzielnych, będzie zawierał osobne dodatki do: 1) renty socjalnej (znany już dodatek dopełniający 2520 zł), 2) dla osób na rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (nieznana kwota, deklarowana data wejścia w życie 1 stycznia 2025 r.).

Co wiemy o pierwszym dodatku dopełniającym 2520 zł do renty socjalnej od 1 stycznia 2025 r.

1) Komisja sejmowa pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę dodatku dopełniającego – 2520 zł – osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Kwota dodatku ma być corocznie waloryzowana.

2) Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (dziś 4600 zł brutto).

3) Dodatek dopełniający otrzymają osoby uprawnione do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji.

4) Dodatek będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

5) Kwota dodatku będzie waloryzowana od 1 marca (będzie w tej sprawie komunikat prezesa ZUS – dodała posłanka Lewicy.

WAŻNE! Członkowie komisji przyznali, że nie wszystkim osobom pobierającym rentę socjalną będzie przysługiwał dodatek. W Polsce jest około 300 000 osób, które pobierają rentę socjalną.

Komentarz: Posłowie podzielili się na dwie grupy. Posłowie obozu rządowego nie chcieli mówić o tym, że dodatek dopełniający otrzyma ⅓ rencistów, a posłowie opozycji "zapomnieli", że za poprzedniego rządu zamrozili temat podwyżek renty socjalnej. W szczegółach wyglądało to jak poniżej:

Sejm/ Kluby KO, PiS, TD i Lewicy za dodatkiem do renty socjalnej

Kluby KO, PiS, Trzeciej Drogi i Lewicy podczas piątkowej debaty w Sejmie poparły obywatelski projekt w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Posłowie opozycji zwracali uwagę, że projektowane rozwiązanie obejmie jedynie jedną trzecią uprawnionych do renty socjalnej.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalne zakłada wypłatę dodatku dopełniającego 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W trakcie debaty do projektu zgłoszono poprawki. W związku z tym projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Kluby Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy wyraziły poparcie dla projektu.

"Ustanowienie dodatku dopełniającego oznacza w praktyce bezprecedensowy wzrost renty socjalnej, zasypuje przepaść pomiędzy rentą a płaca minimalną" - podkreśliła posłanka Wioletta Tomczak (Trzecia Droga - Polska 2050).

Katarzyna Ueberhan (Lewica) powiedziała, że projekt obywatelski to tylko jeden z kroków, mający odpowiadać na oczekiwania tych najbardziej potrzebujących.

Posłanka Agnieszka Kłopotek (Trzecia Droga - PSL) oceniła, że rozwiązania projektu przeciwdziałają nierównościom społecznym.

Przedstawicielka klubu PiS Wioletta Maria Kulpa zapewniła, że jej ugrupowanie będzie głosowało za obywatelskim projektem. Podkreśliła jednocześnie, że jego obecny kształt jest inny niż pierwotne założenia.

Jarosław Sachajko z koła poselskiego Kukiz'15 zaznaczył, że "nowy wynalazek", który ma zastąpić obiecaną przez premiera Donalda Tuska podwyżkę renty socjalnej, dotyczy tylko jednej trzeciej rencistów socjalnych, bo tylko ta część z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności. "Blisko 200 tys. osób niepełnosprawnych nie dostanie nic" - podkreślił.

Także Mariusz Krystian (PiS) podkreślał, że ponad dwie trzecie osób, które byłyby uprawnione do podwyżki renty socjalnej, nie skorzysta z proponowanego rozwiązania. "Wiele osób z waszego klubu dostało się do Sejmu na hasłach pomocy osobom niepełnosprawnym.(...) Oszustwo, oszustwo i jeszcze raz: oszustwo" - zaznaczył poseł.

Wiceprzewodnicząca klubu KO Joanna Frydrych zauważyła, że obywatelski projekt wpłynął do Sejmu w marcu 2023 r. i trafił wówczas "w próżnię legislacyjną". Zaznaczyła, że dopiero po wygranych przez koalicję 15 października wyborach projekt w listopadzie 2024 r. został skierowany do pierwszego czytania. Przypomniała, że Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zarekomendowała przyjęcie projektu.

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń wniósł o możliwość udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zgłoszone podczas debaty.

Rozwiązania wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej miałyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Kwota dodatku ma być waloryzowana od 1 marca.