Nowe przepisy są tak ogólne, że powstało kilka interpretacji jak je stosować. Interpretacje te są czasami sprzeczne. Nowe przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie regulują bowiem zasad przedłużania praw do np. zasiłku pielęgnacyjnego. Można się więc spodziewać różnych zasad w poszczególnych gminach (chyba, że pojawi się rządowa interpretacja ich stosowania).

Zamieszanie z przedłużaniem praw do zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł) i innych świadczeń [Nowelizacja]

Nowe przepisy są niejasne i budzą wątpliwości w takim zakresie interpretacyjnym:

Interpretacja nr 1. Do przedłużenia pobierania zasiłku pielęgnacyjnego potrzebne jest tylko zaświadczenie.

Przykład 1 5 września 2024 r. osoba niepełnosprawna złożyła wniosek o przedłużenie ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Otrzymała zaświadczenie to potwierdzające (wystawił przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności) i złożyła go na dzienniku podawczym (urząd przedłużający zasiłek pielęgnacyjny).

Interpretacja nr 2. Do przedłużenia pobierania zasiłku pielęgnacyjnego potrzebne jest nie tylko zaświadczenie, ale i nowy wniosek.

W sytuacji z przykładu nr 1 na dzienniku podawczym trzeba złożyć jeszcze dodatkowy wniosek.

Nowy rodzaj zaświadczenia dla osób niepełnosprawnych przy przedłużaniu prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Zaświadczenie wprowadzono przy okazji nowych przepisów będących podstawą do kolejnego wydłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności (jako zaległość z czasów pandemii, kiedy ulegały one automatycznej prolongacie). Zaświadczenie wystawia przewodniczący powiatowego zespołu. Dokument zawiera dwie informacje:

Informacja 1) Potwierdzenie złożenie wniosku oraz

Informacja 2) Określenie terminu ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności (do tej daty będzie można otrzymać przedłużenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego).

Podstawa prawna dla zaświadczeń

USTAWA z dnia 24 lipca 2024 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i nowy art. 6bb.

Przepis wprowadził takie zasady:

1. Jeżeli wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności został złożony w okresie ważności odpowiednio orzeczenia ustalającego niepełnosprawność albo orzeczenia ustalającego stopień niepełnosprawności, to zachowuje ono ważność do dnia wydania kolejnego ostatecznego orzeczenia, nie dłużej jednak niż do ostatniego dnia szóstego miesiąca następującego po dacie określającej tę ważność.

2. Orzeczenia o niepełnosprawności, o których mowa w ust. 1, zachowują ważność nie dłużej niż do dnia ukończenia 16 roku życia przez osobę posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący powiatowego zespołu wydaje niezwłocznie zaświadczenie potwierdzające złożenie tego wniosku oraz określające termin ważności dotychczasowego orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności.

Druk Sejmowy z projektem ustawy nowelizującej do ściągnięcia poniżej w formacie PDF:

