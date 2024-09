Planowane dywidendy w budżecie na 2024 rok

"Jeśli chodzi o dywidendy, to planowane w budżecie na 2024 rok było 4,3 mld zł, wykonanie na podstawie uchwał (stan na 28 sierpnia) to 5,4 mld zł. Jedna kwestia, to jest to, ile jest zaplanowane na ten rok, a inna kwestia, ile rzeczywiście wpłynie" - powiedział minister Jaworowski w wywiadzie.

"Na przyszły rok myślę, że będzie to nieco mniej niż było w tym roku, jeśli chodzi o dywidendy ze spółek Skarbu Państwa. Będzie to około 4,9 mld zł" - dodał.

Założenia budżetowe na dywidendy w 2025 roku

W projekcie budżetu na 2025 roku przyjęto założenie, że dochody budżetu państwa z dywidend w 2025 r. będą na poziomie 3,49 mld zł, o 14,3 proc. więcej od planu na 2024 r., tj. o 437,3 mln zł.

Uzyskanie zakładanych wielkości uzależnione jednak będzie ostatecznie od wyników finansowych spółek, realizowanych przez nie inwestycji oraz ogólnej sytuacji rynkowej. (PAP Biznes)