Wynagrodzenia nie otrzymują także rodzice, którzy na zasadzie wolontariatu jadą na wycieczki jako opiekunowie. Dodatkowo w 2025 r. muszą oni przechodzić procedurę weryfikujące pod kątem bycia przestępcami seksualnymi (rząd zadeklarował wyłączenie rodziców z tej procedury).

Do świadomości społecznej problem braku wynagrodzeń dla nauczycieli i rodziców opiekujących się dziećmi i młodzieżą w czasie wycieczek szkolnych, dotarł dzięki dyskusji o programie „Podróże z klasą”. Przypomnijmy parametry tego programu w celu wykazania, że MEN zadbał o sfinansowanie wszystkiego, co jest związane z wycieczkami szkolnymi z wyjątkiem … wynagrodzenia dla osób organizujących wycieczki albo pracujących przy nich. Dotyczy to nie tylko rodziców i nauczycieli pełniących funkcje opiekunów. W programie starannie zastrzeżone, że MEN nie pokryje kosztów prowizji np. biura turystycznego organizującego wycieczkę. Kto pokrywa ten koszt (w wariancie skorzystania z biura podróży)? Z informacji docierających do redakcji wynika, że po prostu płacą … rodzice.

MEN, gminy i szkoły nie płacą za pracę przy wycieczkach szkolnych - program "Podróże z klasą"

Poziom dofinansowania w przypadku wycieczki:

dwudniowej - maksymalny poziom dofinansowania, to 20 000 zł,

trzydniowej – 30 000 zł,

czterodniowej – 40 000 zł,

pięciodniowej – 50 000 zł.

Musi być min. 10 uczniów. Łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć na osobę 250 zł na dobę. Ze środków przekazanych na wycieczkę przez MEN można sfinansować m.in.:

1) koszty przejazdu,

2) bilety wstępu,

3) koszt zakwaterowania i wyżywienia,

4) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Dofinansowanie nie obejmuje kosztów prowizji podmiotu zewnętrznego organizującego wycieczkę.

Nauczyciele protestowali w 2024 r., ale nic na 2025 r. nie załatwili

Nauczyciele podawali taki przykład pokazujące, że tracą na wycieczkach szkolnych:

Przykład Nauczycielka pracuje w dwóch szkołach. W przypadku wyjazdu na wycieczkę z uczniami z jednej ze szkół np. na trzy dni, otrzymuje z tej szkoły tylko wynagrodzenie zasadnicze za te dni, a z drugiej nie otrzymuje za te trzy dni żadnego wynagrodzenia "ponadwymiarowego".

Na jednej z konferencji ZNP padły takie argumenty:

Szkolna wycieczka, to normalna praca nauczycieli. Prawa pracownicze nauczycieli wyjeżdżających na wycieczki szkolne w roli opiekunów często nie są przestrzegane. Chodzi tu m.in. o delegację służbową, godziny nadliczbowe, dobowy i tygodniowy czas pracy.

Zapamiętałem taką wypowiedź: "Nauczyciele wyjeżdżając z dziećmi na wycieczki szkolne otrzymują obniżone wynagrodzenie (gdyż nie otrzymują za ten czas wynagrodzenia z godziny ponadwymiarowe, które mieli przydzielone.)". Tak powiedziała wiceprezes ZG ZNP U. Woźniak. Jej tezy:

1) gdyż nie otrzymują za ten czas wynagrodzenia z godziny ponadwymiarowe, które mieli przydzielone.

2) "Na wycieczkach nie są też przestrzegane kodeksowe normy dotyczące dobowego i tygodniowego czasu pracy". Wyjaśniła, że chodzi o prawo do 11-godzinnego czasu na wypoczynek w ciągu doby i 35-godzinnego w ciągu tygodnia. "Nie mamy jako nauczyciele nawet polecenia służbowego, czyli delegacji".

3) Nauczyciele z wyjazdem na wycieczkę wiąże się odpowiedzialność nauczyciela za dzieci w wymiarze 24 godzin na dobę. Zaznaczyła, że często nauczyciele przy okazji wycieczki szkolnej stają się też małym biurem podróży, gdyż muszą też sami ten wyjazd przygotować. "Takie podejście do sprawy bardzo mocno irytuje nauczycieli, ponieważ oni słyszą, że jest to zadanie statutowe szkoły, poza tym zawsze tak było".

4) Wyjazd nauczyciela na wycieczkę szkolną powinien być w przepisach prawa uregulowany jako polecenie służbowe wyjazdu lub delegacja służbowa. Jak mówiła, wtedy możliwe byłoby wypłacenie nauczycielowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, których nie prowadzi będąc na wycieczce, gdyż nie prowadzi ich nie ze swojej winy. Zauważyła także, że to nie jest komfortowa sytuacja dla nauczyciela, gdy podczas wycieczki jego przejazd, nocleg i posiłki są opłacane przez radę rodziców i uczniów. Zaznaczyła, że konieczne jest też uregulowanie kwestii odpowiedzialności i prawa nauczyciela do wypoczynku podczas wyjazdu.