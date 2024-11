USTAWA z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw link jest już w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 r. Przyznaje dodatek do renty socjalnej. Ma on nazwę ustawową - dodatek dopełniający. Kwota - 2520 zł (w pierwszym roku obowiązywania). Ustawa podzieliła rencistów na dwie grupy:

Pierwsza grupa rencistów - mają orzeczenie o niesamodzielności (ściślej o niezdolności do samodzielnej egzystencji). Nie muszą składać wniosku o przyznanie nowego świadczenia, gdyż ZUS wszystko załatwi sam z urzędu. I nawet poinformuje w PUE ZUS o tym fakcie.

Reklama

Druga grupa rencistów - nie mają tego orzeczenia, ale spełniają przesłanki do jego otrzymania. Przepisy ustawę zawierają procedurę przejścia przez nich ścieżki niezbędnej do otrzymania dodatku do renty socjalnej 2520 zł (ustawa nie reguluje jak mają otrzymać orzeczenie). W uzasadnieniu projektu autorzy zmiany przepisów twierdzili, że jest spora liczba rencistów, którzy nigdy nie występowali o takie orzeczenie bo go nie potrzebowali.

Reklama

Kto nie składa wniosku o nowy dodatek do renty socjalnej 2520 zł?

Rozstrzyga o tym art. 10 ustawy nowelizującej z 27 września 2024 r.

Ważne Art. 10 ust. 1. Przyznanie dodatku dopełniającego, o którym mowa w art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, osobie pobierającej rentę socjalną, która w dniu 1 stycznia 2025 r. ma orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji, następuje z urzędu i nie wymaga wydania decyzji. Art. 10 ust. 2. ZUS przekazuje ww. osobie informację o przyznaniu dodatku dopełniającego, o którym mowa w art. 6a ustawy zmienianej w art. 1, a także udostępnia tę informację na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS). W przypadku gdy rentę socjalną wypłaca organ emerytalno-rentowy, informację o przyznaniu dodatku dopełniającego przekazuje ten organ.

Wynika z tego, że każdy rencista, który ma orzeczoną niezdolność do samodzielnej egzystencji nie składa żadnych wniosków. Otrzyma dodatek "z urzędu" dzięki działaniom ZUS.

UWAGA! Wypłata dodatku rozpocznie się w maju 2025 r. z wyrównaniem od stycznia 2025 r.

Kto składa wniosek o nowy dodatek do renty socjalnej 2520 zł?

W przypadku gdy osoba pobierająca rentę socjalną nie ma w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający, przysługuje na jej wniosek, o ile osoba ta uzyska orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Czyli mamy dwa etapy:

Etap 1 Złożenie wniosku o orzeczenie niezdolności do samodzielnej egzystencji.

UWAGA! Od 1 stycznia 2025 r. nie ma komisji lekarskich w ZUS. Orzeczenia w II instancji wydają jednoosobowe lekarze orzecznicy (jest też możliwość wydania orzeczenia przez pielęgniarkę na potrzeby dodatku dopełniającego).

Etap 2 Wniosek o dodatek dopełniający

Jak wygląda wniosek o dodatek dopełniający 2520 zł w 2025 r.

Art. 6b. 1. Wniosek o dodatek dopełniający zawiera:

1) dane osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający:

a) imię i nazwisko,

b) datę urodzenia,

c) numer PESEL albo, jeżeli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,

d) adres miejsca zamieszkania,

e) adres miejsca pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania – w przypadku osoby nieposiadającej adresu miejsca zamieszkania,

f) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania;

2) podpis osoby ubiegającej się o dodatek dopełniający lub jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika.

2. Do wniosku należy dołączyć:

1) zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza leczącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku;

2) posiadaną dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.